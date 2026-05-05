Região Celeiro reage com força e volta a gerar empregos no primeiro trimestre de 2026

Com o desempenho de março, o saldo acumulado do primeiro trimestre voltou ao campo positivo, totalizando 150 novas vagas de trabalho em 2026.

Mais uma vez, o principal impulso para o resultado regional veio das contratações realizadas pelo Frigorífico Mais Frango, empresa instalada em Miraguaí e considerada uma das maiores empregadoras da Região Celeiro. Consolidada nos mercados interno e externo, a empresa reforça sua importância econômica não apenas para o município, mas para toda a região.

No ranking municipal de geração de empregos no acumulado do primeiro trimestre, Chiapetta lidera com saldo de 35 vagas, seguida por Miraguaí com 34 e Campo Novo com 30 novos postos de trabalho.

Por outro lado, alguns municípios ainda enfrentam dificuldades. Crissiumal apresentou o pior saldo regional, com -23 vagas, seguido de Três Passos com -16 e Santo Augusto com -14.

A reação registrada em março renova a expectativa de crescimento econômico na Região Celeiro e demonstra a força do setor produtivo local. Mantido esse ritmo nos próximos meses, a tendência é de fortalecimento do emprego, da renda e do desenvolvimento regional.





(Tabela: Observador Regional)







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