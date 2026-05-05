Região Celeiro reage com força e volta a gerar empregos no primeiro trimestre de 2026

Após registrar números negativos nos dois primeiros meses de 2026, o mercado de trabalho da Região Celeiro apresentou forte recuperação em março. Os dados foram divulgados na última quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Caged, e apontam saldo positivo de 236 novas vagas formais no período.
Conforme o levantamento, durante o mês de março foram contabilizadas 1.229 admissões e 993 desligamentos, resultando em uma expressiva retomada na geração de empregos com carteira assinada na região.
Com o desempenho de março, o saldo acumulado do primeiro trimestre voltou ao campo positivo, totalizando 150 novas vagas de trabalho em 2026.
Mais uma vez, o principal impulso para o resultado regional veio das contratações realizadas pelo Frigorífico Mais Frango, empresa instalada em Miraguaí e considerada uma das maiores empregadoras da Região Celeiro. Consolidada nos mercados interno e externo, a empresa reforça sua importância econômica não apenas para o município, mas para toda a região.
No ranking municipal de geração de empregos no acumulado do primeiro trimestre, Chiapetta lidera com saldo de 35 vagas, seguida por Miraguaí com 34 e Campo Novo com 30 novos postos de trabalho.
Por outro lado, alguns municípios ainda enfrentam dificuldades. Crissiumal apresentou o pior saldo regional, com -23 vagas, seguido de Três Passos com -16 e Santo Augusto com -14.
A reação registrada em março renova a expectativa de crescimento econômico na Região Celeiro e demonstra a força do setor produtivo local. Mantido esse ritmo nos próximos meses, a tendência é de fortalecimento do emprego, da renda e do desenvolvimento regional.
(Tabela: Observador Regional)
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp