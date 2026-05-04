Senado promove audiência em Porto Velho sobre escoamento da produção de soja

A Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) promoveu nesta segunda-feira (4), em Porto Velho (RO), diligências para averiguar a situação do escoamento da produção de soja naquela região e o andamento das obras do anel viário Expresso Porto — as atividades incluíram uma audiência pública.

De acordo com o presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO), uma das prioridades do encontro foi discutir a tarifa de pedágio cobrada na BR-364. Ele ressaltou que o setor produtivo vem pedindo a redução dessa tarifa.

Ainiciativaé fruto de dois requerimentos de Marcos Rogério e um do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) . Além deles, o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, também participou dos eventos.

Marcos Rogério lembrou que a ANTT é responsável pelo contrato da concessão da BR-364 em Rondônia.

— Como todos sabem, o estado de Rondônia hoje tem a BR-364 sob concessão. Há um sentimento de indignação por parte do usuário em relação aos custos do pedágio e o impacto que o pedágio tem em toda a cadeia de consumo. Não é só o transportador que acaba arcando com isso; esse custo é repassado para o consumidor e há uma queixa geral — disse ele.