Governo do RS decreta estado de emergência em saúde pública para enfrentar avanço de doenças respiratórias

O governador Eduardo Leite decretou estado de emergência em saúde pública em todo o Rio Grande do Sul para enfrentar o aumento das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O Decreto 58.754, com validade de 120 dias, busca agilizar o suporte financeiro e a habilitação de novos leitos de UTI, tanto adultos quanto pediátricos, junto ao Ministério da Saúde.

A decisão foi fundamentada em indicadores epidemiológicos que mostram uma pressão crescente sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente nas alas de pediatria, devido à maior circulação de vírus durante os meses de outono e inverno.

Programa Inverno Gaúcho garante aporte de R$ 100 milhões para a rede hospitalar

Através do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, o Estado viabilizará 1.478 novos leitos, distribuídos entre unidades clínicas e de terapia intensiva. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o governo complementará o custeio das diárias hospitalares para garantir a sustentabilidade financeira das instituições e a ampliação do atendimento.

Além do reforço hospitalar, foram repassados R$ 7,5 milhões aos 497 municípios gaúchos para fortalecer a atenção primária.

O recurso permite que as prefeituras ampliem o horário de funcionamento de postos de saúde, reforcem estoques de insumos e intensifiquem as estratégias de vacinação para conter o avanço das doenças sazonais.





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