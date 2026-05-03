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Mesmo com multidão, show de Shakira não registra ocorrência graves

Um homem foi preso em flagrante com bolsas roubadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/05/2026 às 17h25

Mesmo com um público de 2 milhões de pessoas, o mega show da cantora Shakira, na Praia de Copacabana, neste sábado (02), transcorreu sem nenhuma ocorrência grave, afirmou a Polícia Militar.

Agentes da corporação detiveram seis pessoas, mas apenas uma foi preso em flagrante por um crime cometido durante o show: um homem, que estava carregando diversas bolsas roubadas.

Dois homens foram detidos porque tinham mandado em aberto e foram identificados pelas câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. Outra prisão foi feita após uma viatura com o sistema de leitura de placas identificar uma moto roubada.

Durante ações de monitoramento, agentes interceptaram um homem que estava transportando seis tabletes de maconha e outro que estava portando um aparelho celular com restrições.

Os policiais também atuaram nos pontos de revista, com detectores de metais nas passagens de acesso ao evento. Foram apreendidos 185 objetos perfurocortantes e materiais que poderiam oferecer risco, como tesouras, facas, estiletes e chaves de fenda.

O poder judiciário também decretou prisões, por meio do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, que instalou um posto avançado na área do show. Foram registradas 16 ocorrências, a maioria por porte de drogas para consumo e roubo e nove delas foram convertidas em prisão preventiva.

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