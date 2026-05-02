Chuvas intensas causam danos no interior de Humaitá

As fortes chuvas registradas nessa madrugada no município, com volumes de até 150 milímetros, causaram danos em estradas do interior.

Devido ao grande volume de precipitação, diversas estradas do interior sofreram avarias, comprometendo o tráfego em algumas localidades. Equipes já estão mobilizadas e realizam trabalhos intensos para recuperação e desobstrução das vias, priorizando pontos mais críticos.

A Administração destaca que, em razão das condições climáticas e dos danos ocasionados, alguns serviços precisarão ser refeitos, o que pode demandar mais tempo para a normalização completa. As secretarias seguem empenhadas para atender todas as demandas com agilidade e eficiência.

Solicita a compreensão da comunidade nos próximos dias, reforçando que todos os esforços estão sendo realizados para minimizar os impactos e restabelecer as condições adequadas de acesso.















