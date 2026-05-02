Chuva acima de 200 mm, granizo e ventos fortes marcam início de maio no RS

A formação de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão provocou chuva intensa, temporais isolados, queda de granizo e vendavais no Rio Grande do Sul entre sexta-feira (1º) e este sábado (2). Em algumas regiões, os acumulados passaram de 200 milímetros em poucas horas.

A instabilidade foi intensificada pelo ingresso de ar quente aliado a uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas que avançaram da Metade Oeste para outras regiões do Estado. Os maiores volumes foram registrados no Centro e Oeste, com destaque para São Gabriel e Vila Nova do Sul (215 mm), Rosário do Sul (199 mm) e Caçapava do Sul (178 mm).

Além da chuva, houve registro de ventos fortes, com rajadas que chegaram a 106 km/h em Doutor Ricardo. Também foram observados temporais com raios e queda de granizo, como em Canoas, na Região Metropolitana.