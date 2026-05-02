Chuva acima de 200 mm, granizo e ventos fortes marcam início de maio no RS

A formação de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão provocou chuva intensa, temporais isolados, queda de granizo e vendavais no Rio Grande do Sul entre sexta-feira (1º) e este sábado (2). Em algumas regiões, os acumulados passaram de 200 milímetros em poucas horas.
A instabilidade foi intensificada pelo ingresso de ar quente aliado a uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas que avançaram da Metade Oeste para outras regiões do Estado. Os maiores volumes foram registrados no Centro e Oeste, com destaque para São Gabriel e Vila Nova do Sul (215 mm), Rosário do Sul (199 mm) e Caçapava do Sul (178 mm).
Além da chuva, houve registro de ventos fortes, com rajadas que chegaram a 106 km/h em Doutor Ricardo. Também foram observados temporais com raios e queda de granizo, como em Canoas, na Região Metropolitana.
Os impactos incluem alagamentos em cidades como Caçapava do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel e Uruguaiana. Em alguns casos, residências foram atingidas e moradores precisaram deixar suas casas com apoio da Defesa Civil.
Na Capital, Porto Alegre, houve pontos de alagamento e queda de árvores. Em Canoas, uma árvore bloqueou temporariamente uma via após o temporal. Também houve bloqueio total da BR-290, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, devido à elevação do nível do Arroio Bossoroca.
Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para grande parte do Estado, indicando risco elevado de alagamentos, danos em edificações, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia. A Defesa Civil também alertou para risco moderado de deslizamentos, especialmente em Porto Alegre.
Neste sábado (2), a chuva ainda atinge principalmente a Metade Norte, com possibilidade de novos temporais isolados. Já no Sul e Oeste, o avanço de ar seco e frio melhora o tempo ao longo do dia, com queda nas temperaturas e sensação de frio à noite.
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