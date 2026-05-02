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Em São Miguel das Missões, Gabriel Souza destaca investimentos históricos do governo do Estado na região

Neste sábado (2/5), véspera das comemorações pelos 400 anos das Missões Jesuíticas, celebrados no dia 3 de maio, o vice-governador Gabriel Souza cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/05/2026 às 16h36
Em São Miguel das Missões, Gabriel Souza destaca investimentos históricos do governo do Estado na região
Gabriel participou de almoço neste sábado com lideranças regionais que promovem as festividades em seus municípios -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Neste sábado (2/5), véspera das comemorações pelos 400 anos das Missões Jesuíticas, celebrados no dia 3 de maio, o vice-governador Gabriel Souza cumpriu agenda na região missioneira. Em São Miguel das Missões, ele visitou o Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, percorreu os estandes da 6ª Expofeira e participou de almoço com lideranças regionais que promovem as festividades em seus municípios ao longo do final de semana.

“O Estado está fazendo um investimento histórico na região das Missões, a partir de um programa que estruturamos ainda em 2024 junto aos municípios, e que hoje já contempla toda a região. São obras, projetos e ações que vão preservar a nossa história e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento, emprego e renda”, destacou Gabriel.

Durante a agenda, o vice-governador reforçou o volume de investimentos realizados pelo governo do Estado na região. Atualmente, são 54 iniciativas em andamento que somam cerca de R$ 78 milhões e impactam 26 municípios, abrangendo obras de infraestrutura cultural, eventos, promoção turística e projetos de desenvolvimento regional.

Vice-governador visitou estandes da 6ª Expofeira, em São Miguel das Missões, prestigiando a produção local -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador visitou estandes da 6ª Expofeira, em São Miguel das Missões, prestigiando a produção local -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O secretário da Cultura, André Kryszczun, destacou que os investimentos também têm como objetivo consolidar um legado para a região missioneira. “Os 400 anos das Missões são uma oportunidade não só de olhar para o passado e refletir sobre a experiência histórica da região, mas, principalmente, de construir um legado para o futuro. É com esse objetivo que o governo do Estado está investindo cerca de R$ 78 milhões na região, sendo R$ 62,2 milhões em obras físicas, incluindo intervenções em aldeias indígenas, museus e novos equipamentos culturais. Além disso, estamos promovendo ações relevantes, como as projeções mapeadas em Santo Ângelo e São Miguel, que somam mais de R$ 11 milhões e ajudam a valorizar e difundir ainda mais o patrimônio missioneiro", afirma.

Desse total, mais de R$ 60 milhões estão concentrados na qualificação de espaços culturais, implantação de centros de interpretação, melhorias na infraestrutura turística e valorização de sítios históricos.

Gabriel também ressaltou o valor histórico e simbólico das Missões para a formação do Estado. “Foi aqui que o Rio Grande começou, e por isso estamos investindo forte na preservação do nosso patrimônio, da nossa história e das nossas origens. Esses recursos aplicados em obras de turismo, infraestrutura e cultura vão valorizar essa história e garantir que ela siga viva para as próximas gerações", reforçou o vice-governador.

Gabriel conversou com o público e também com expositores durante sua visita neste sábado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel conversou com o público e também com expositores durante sua visita neste sábado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Texto: Ascom GVG
Edição: Secom

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