Em São Miguel das Missões, Gabriel Souza destaca investimentos históricos do governo do Estado na região

Neste sábado (2/5), véspera das comemorações pelos 400 anos das Missões Jesuíticas, celebrados no dia 3 de maio, o vice-governador Gabriel Souza cumpriu agenda na região missioneira. Em São Miguel das Missões, ele visitou o Sítio Arqueológico São Miguel Arcanjo, popularmente conhecido como Ruínas de São Miguel das Missões, percorreu os estandes da 6ª Expofeira e participou de almoço com lideranças regionais que promovem as festividades em seus municípios ao longo do final de semana.

“O Estado está fazendo um investimento histórico na região das Missões, a partir de um programa que estruturamos ainda em 2024 junto aos municípios, e que hoje já contempla toda a região. São obras, projetos e ações que vão preservar a nossa história e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento, emprego e renda”, destacou Gabriel.

Durante a agenda, o vice-governador reforçou o volume de investimentos realizados pelo governo do Estado na região. Atualmente, são 54 iniciativas em andamento que somam cerca de R$ 78 milhões e impactam 26 municípios, abrangendo obras de infraestrutura cultural, eventos, promoção turística e projetos de desenvolvimento regional.

Vice-governador visitou estandes da 6ª Expofeira, em São Miguel das Missões, prestigiando a produção local -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O secretário da Cultura, André Kryszczun, destacou que os investimentos também têm como objetivo consolidar um legado para a região missioneira. “Os 400 anos das Missões são uma oportunidade não só de olhar para o passado e refletir sobre a experiência histórica da região, mas, principalmente, de construir um legado para o futuro. É com esse objetivo que o governo do Estado está investindo cerca de R$ 78 milhões na região, sendo R$ 62,2 milhões em obras físicas, incluindo intervenções em aldeias indígenas, museus e novos equipamentos culturais. Além disso, estamos promovendo ações relevantes, como as projeções mapeadas em Santo Ângelo e São Miguel, que somam mais de R$ 11 milhões e ajudam a valorizar e difundir ainda mais o patrimônio missioneiro", afirma.

Desse total, mais de R$ 60 milhões estão concentrados na qualificação de espaços culturais, implantação de centros de interpretação, melhorias na infraestrutura turística e valorização de sítios históricos.

Gabriel também ressaltou o valor histórico e simbólico das Missões para a formação do Estado. “Foi aqui que o Rio Grande começou, e por isso estamos investindo forte na preservação do nosso patrimônio, da nossa história e das nossas origens. Esses recursos aplicados em obras de turismo, infraestrutura e cultura vão valorizar essa história e garantir que ela siga viva para as próximas gerações", reforçou o vice-governador.

Gabriel conversou com o público e também com expositores durante sua visita neste sábado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Texto: Ascom GVG

Edição: Secom