Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e final previsto para as 15h da próxima terça-feira (5).

O aviso cita ondas entre 2,5 metros e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade. As ondas são altas e trazem valas e fortes correntezas.

Com o show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, na noite deste sábado (2), o Corpo de Bombeiros já está com efetivo reforçado na orla.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com 176 militares em Copacabana. O efetivo será distribuído em seis grupos de intervenção rápida, sendo quatro terrestres e dois marítimos.

A operação terá também 20 postos de guarda-vidas, com 54 militares ao longo da orla. Equipes de combate a incêndios, salvamento, socorro marítimo e atendimento pré-hospitalar ficarão nas áreas de maior concentração de público.

A estrutura contará com sete viaturas de salvamento, drones, embarcações e motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes.

Médicos em motos aquáticas vão reforçar a resposta a emergências no mar e na faixa de areia, reduzindo o tempo de atendimento em áreas de difícil acesso.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações: