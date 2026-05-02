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Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla do Rio

Com show da Shakira, Bombeiros reforçam efetivo em Copacabana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 13h35

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo (3) e final previsto para as 15h da próxima terça-feira (5).

O aviso cita ondas entre 2,5 metros e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade. As ondas são altas e trazem valas e fortes correntezas.

Com o show da cantora Shakira, na praia de Copacabana, na noite deste sábado (2), o Corpo de Bombeiros já está com efetivo reforçado na orla.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com 176 militares em Copacabana. O efetivo será distribuído em seis grupos de intervenção rápida, sendo quatro terrestres e dois marítimos.

A operação terá também 20 postos de guarda-vidas, com 54 militares ao longo da orla. Equipes de combate a incêndios, salvamento, socorro marítimo e atendimento pré-hospitalar ficarão nas áreas de maior concentração de público.

A estrutura contará com sete viaturas de salvamento, drones, embarcações e motocicletas para agilizar o deslocamento das equipes.

Médicos em motos aquáticas vão reforçar a resposta a emergências no mar e na faixa de areia, reduzindo o tempo de atendimento em áreas de difícil acesso.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) faz as seguintes orientações:

  • Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca;
  • não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso;
  • os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;
  • pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa;
  • evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia;
  • em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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