Gabriel Souza participa da abertura de feira industrial, comercial e de serviços em Sarandi e destaca força da economia local

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta sexta-feira (1º/5), da abertura da Feira Industrial, Comercial e de Serviços de Sarandi (Feisa), na região Norte do Estado. A feira reúne a comunidade em torno da geração de negócios, da inovação e da valorização das potencialidades regionais.

Gabriel destacou a relevância de eventos como esse para o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento da região, a partir da exposição de negócios e atração de investimentos. “Neste Dia do Trabalho é importante reconhecer que o trabalho não está só na carteira assinada, mas também no empreendedor, no produtor e em quem faz a economia girar todos os dias. A Feisa mostra isso na prática, movimentando a economia e valorizando quem produz. Sarandi é um exemplo disso, com uma região próspera, que cresce na indústria, no comércio, nos serviços e no agronegócio. E é por isso que o Estado precisa estar presente”, afirmou.

Como parte da agenda em Sarandi, Gabriel e o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, assinaram autorizações para a construção de uma passarela e para a implantação de iluminação pública no trecho urbano da ERS-404. As ações têm como objetivo ampliar a segurança de pedestres e usuários da rodovia.

Durante o evento, governo do Estado autorizou construção de passarela e implantação de iluminação na ERS-404 -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

A passarela será construída no km 001+750 da ERS-404. Já a iluminação pública deverá contemplar o perímetro urbano da rodovia, incluindo áreas com grande circulação de pessoas, como ciclovia e passeios próximos à via. “O Estado está presente para resolver problemas concretos das pessoas. A autorização da passarela e da iluminação na ERS-404 atende uma reivindicação da comunidade e reforça nosso compromisso com a segurança e a infraestrutura do município”, reforçou o vice-governador.

Texto: Ascom GVG

Edição:Secom