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Na Fenasoja, Gabriel Souza destaca desafios do agro e cobra solução para endividamento de produtores

A 25ª edição da Fenasoja 2026 foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (1º/5), em Santa Rosa, marcando também os 60 anos da feira e os 102 anos do...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/05/2026 às 17h05
Na Fenasoja, Gabriel Souza destaca desafios do agro e cobra solução para endividamento de produtores
Gabriel Souza destacou a importância da soja no Estado para a economia gaúcha e brasileira -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A 25ª edição da Fenasoja 2026 foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (1º/5), em Santa Rosa, marcando também os 60 anos da feira e os 102 anos do plantio de soja comercial no Brasil. A cerimônia contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, e de autoridades estaduais e municipais.

Durante a abertura, o vice-governador afirmou que a safra atual apresenta desempenho superior ao de anos anteriores, mas ainda sofre os efeitos da estiagem, que atingiu de forma desigual as regiões do Estado. “A safra está melhor, mas ainda com muita dificuldade em virtude da estiagem, que não atinge o Estado de forma igual. Precisamos resolver o endividamento do produtor para garantir as próximas lavouras”, disse.

Ele também defendeu a securitização das dívidas com uso de recursos do fundo do pré-sal e destacou que o tema extrapola o Rio Grande do Sul. “Não é uma pauta regional. Se o Rio Grande do Sul produz menos, o Brasil também cresce menos. Estamos falando de impacto direto no PIB e na balança comercial. Por isso, é preciso uma solução viável, que permita ao produtor sair do endividamento e continuar produzindo”, afirmou.

O vice-governador ainda apontou a necessidade de avançar em políticas estruturais, como irrigação e manejo de solo, para reduzir a vulnerabilidade do setor a novas estiagens e garantir maior previsibilidade à produção agrícola.

O secretário Márcio Madalena ressaltou a importância da soja para a economia gaúcha. Conforme estimativa da Emater para a safra 2025/2026, o Rio Grande do Sul deverá colher cerca de 19 milhões de toneladas do grão, mantendo a cultura como protagonista em área plantada e volume de produção no Estado.

O presidente da Fenasoja 2026, Marcos Servat, destacou o caráter coletivo do evento e sua relevância histórica. Segundo ele, a feira se consolidou como um dos principais espaços de promoção do agronegócio e da inovação no país.

Sobre a Fenasoja

Considerada a maior feira multissetorial do país, a Fenasoja reúne mais de 600 expositores e tem como foco a geração de negócios, a difusão de conhecimento e a apresentação de inovações tecnológicas. Com o tema “Nosso ouro vem do campo”, o evento ocorre até 10 de maio, no Parque de Exposições do município, reconhecido como o berço nacional da soja pela Lei Federal 14.349/2022.

Gabriel também defendeu a securitização das dívidas dos produtores com uso de recursos do fundo do pré-sal -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel também defendeu a securitização das dívidas dos produtores com uso de recursos do fundo do pré-sal -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Texto: Ascom GVG
Edição: Secom

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