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Eduardo Leite assina ordem de início para obras de recuperação da ERS-437, da ERS-448 e da RSC-453, na Serra

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (30/4), em Caxias do Sul, a ordem de início para obras de recuperação e pavimentação na Serr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/04/2026 às 21h08
Eduardo Leite assina ordem de início para obras de recuperação da ERS-437, da ERS-448 e da RSC-453, na Serra
Leite frisou que governo está atuando em diversas frentes -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (30/4), em Caxias do Sul, a ordem de início para obras de recuperação e pavimentação na Serra. Os serviços serão realizados na ERS-437, no trecho entre Rio da Prata e Santana (Antônio Prado); na ERS-448, entre o Rio das Antas e Farroupilha; e na RSC-453 (Rota do Sol), no trecho entre Lajeado Grande e Tainhas. O investimento total será de R$ 244,7 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

"Estamos assinando ordem de início de três dos 32 lotes que integram o Plano Rio Grande. Na Serra Gaúcha, o grande problema foram os deslizamentos. Por isso, esses projetos contemplam investimentos gigantescos em contenções de encostas. O governo está atuando em diversas frentes para tornar o Estado mais preparado. Em dois anos, realizamos uma infinidade de ações, em todas as regiões do Estado, numa dimensão territorial nunca vista antes. Nenhum dos projetos do Plano Rio Grande está parado. Estamos trabalhando intensamente para entregar não só a reconstrução, mas um Estado mais protegido", afirmou o governador.

Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população gaúcha, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Rio Grande do Sul e o Brasil nunca tiveram, até aqui, um plano estruturado com essa finalidade.

Reconstrução

As obras serão executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). As intervenções integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões. A recuperação nas rodovias compreende recomposição de aterro, obras de contenção em pontos que registraram grandes deslizamentos, serviços de drenagem e restauração do pavimento.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que a assinatura reforça o compromisso do governo com a recuperação do Estado. “Nossas rodovias foram fortemente impactadas, mas a cada ordem de início avançamos para garantir a segurança e a qualidade da trafegabilidade nas rodovias”, afirmou.

"Estamos trabalhando intensamente para entregar não só a reconstrução, mas um Estado mais protegido", afirmou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as obras na Serra incluem as contenções – uma necessidade identificada pelos impactos das chuvas –, incluídas nos projetos para trazer mais segurança para as rodovias. “A engenharia adota os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado e, sempre que necessário, inclui soluções que atendam às particularidades e necessidades locais”, disse.

Requalificação da Rota do Sol avança

Este é o segundo trecho da Rota do Sol com início das obras autorizado. O trecho da RSC-453 entre Lajeado Grande e Tainhas, com 39,45 quilômetros, será recuperado com investimento de R$ 113,6 milhões.

A requalificação total da rodovia, com aporte de mais de R$ 390 milhões, contempla o trecho entre Tainhas e Terra de Areia, cuja extensão é de 54,17 quilômetros, com obras iniciadas em janeiro; e o último lote, entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, com 59 quilômetros, que ganhará ordem de início ainda neste semestre.

ERS-437 e ERS-448 terão mais de 40 contenções

Durante as chuvas de 2024, os deslizamentos foram significativos na Serra, limitando deslocamentos e acesso aos municípios. As obras na ERS-437 e na ERS-448 terão ao todo 47 contenções, que irão contribuir para qualificar a segurança nos trechos.

Na ERS-437, foi autorizado agora o início das obras no trecho entre o Rio da Prata e Santana (Antônio Prado), com extensão de 7,4 quilômetros e investimento de R$ 68 milhões. Nesse trecho, serão executadas dez contenções. Na sequência, ainda no primeiro semestre, irão começar as obras entre Vila Flores e o Rio da Prata, em um segmento de 9,2 quilômetros, com investimento de R$ 61 milhões.

Na ERS-448, o governo iniciará a recuperação de 24,13 quilômetros, no trecho entre o Rio das Antas e Farroupilha, com investimento de R$ 62,87 milhões, contemplando 23 contenções. Em março, começou a obra em segmento de 14,74 quilômetros entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, que conta com 14 contenções e aporte de R$ 55,2 milhões. Assim, a ERS-448 será completamente recuperada, com mais de R$ 118 milhões investidos na rodovia.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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