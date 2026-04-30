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O Freio Necessário no Caos do Consignado

Medida do Tribunal de Contas da União expõe fraudes, protege aposentados e impõe revisão urgente no sistema de crédito do Instituto Nacional do Seguro Social

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/RP
30/04/2026 às 19h04
O Freio Necessário no Caos do Consignado
Foto: Gerada Por IA

​A recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de suspender novos empréstimos e cartões consignados do INSS não é apenas uma medida burocrática, mas uma intervenção urgente em um sistema que colapsou sob o peso de fraudes e práticas abusivas.

Ao identificar falhas graves no sistema eConsignado, como empréstimos realizados em nome de falecidos e a ausência de biometria, o tribunal expõe uma vulnerabilidade inaceitável que fere tanto o erário quanto a dignidade dos idosos.

​O impacto social dessa suspensão é profundo e multifacetado. Vivemos hoje um ciclo vicioso onde o benefício previdenciário deixou de ser a garantia de subsistência do aposentado para se tornar a "garantia real" de famílias inteiras.

Atraídos por juros mais baixos que os do mercado convencional, familiares muitas vezes pressionam o idoso a comprometer sua renda, gerando um endividamento em cascata que compromete o bem-estar da terceira idade. A pausa imposta pelo TCU força uma reflexão necessária sobre essa dependência financeira familiar ancorada na aposentadoria alheia.

​Por outro lado, o mercado de crédito sentirá o golpe de forma imediata. Empresas que operam quase exclusivamente no nicho do consignado do INSS enfrentarão uma crise de receita e precisarão rever seus modelos de negócio.

Se, por um lado, isso pode encolher o setor no curto prazo, por outro, deve servir como um "limite educativo": o lucro não pode sobrepor-se à segurança digital e ética.

​Em suma, a medida cautelar é um remédio amargo, mas indispensável. O INSS e as instituições financeiras precisam garantir que o acesso ao crédito não seja uma porta aberta para criminosos ou uma armadilha de insolvência, mas sim uma ferramenta financeira segura e transparente.

Por: RP

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