Balsa mantém horários definidos na fronteira entre Brasil e Argentina

A ligação por balsa entre o ponto de Porto Soberbo, localizado no interior de Tiradentes do Sul, e a cidade de El Soberbio, continua funcionando com cronograma fixo ao longo dos dias úteis, conforme apurado pela reportagem.

O serviço de travessia, que faz a conexão entre os dois países ao cruzar o Rio Uruguai, ocorre de segunda a sexta-feira em dois períodos: no turno da manhã, das 8h às 11h15, e no período da tarde, das 14h às 17h15.

Nos sábados e também em datas de feriados, os horários sofrem alteração, com atendimento das 8h30 às 11h15 pela manhã e das 14h30 às 17h15 à tarde.

Já aos domingos, a travessia não é realizada, permanecendo suspensa durante todo o dia.

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