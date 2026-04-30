Campanha solidária busca ajuda para conserto de cadeira motorizada

Lucídio Gerlach de Oliveira iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos e adquirir o joystick de sua cadeira de rodas motorizada. A peça é essencial para sua locomoção e autonomia no dia a dia.
Desde os 7 anos, ele convive com a distrofia muscular, condição que limita seus movimentos. Por isso, a cadeira motorizada é fundamental para sua qualidade de vida. Atualmente, o equipamento está comprometido devido à falta do joystick funcional.
Sem essa peça, Lucídio enfrenta dificuldades para se deslocar. A campanha foi criada por meio de uma vakinha online, aberta à colaboração da comunidade. Qualquer valor pode contribuir para alcançar o objetivo.
As doações podem ser feitas também via Pix.
A chave disponibilizada é [email protected]
Lucídio agradece o apoio e a solidariedade de todos.
Ele reforça que toda ajuda faz diferença neste momento.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp