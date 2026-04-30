Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Campanha solidária busca ajuda para conserto de cadeira motorizada

Morador com distrofia muscular precisa de novo joystick para garantir mobilidade

Por: Rafael Piasecki Fonte: Jornal Província
30/04/2026 às 14h34
Foto: Divulgação Acervo Familiar

Lucídio Gerlach de Oliveira iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos e adquirir o joystick de sua cadeira de rodas motorizada. A peça é essencial para sua locomoção e autonomia no dia a dia.

Desde os 7 anos, ele convive com a distrofia muscular, condição que limita seus movimentos. Por isso, a cadeira motorizada é fundamental para sua qualidade de vida. Atualmente, o equipamento está comprometido devido à falta do joystick funcional.

Sem essa peça, Lucídio enfrenta dificuldades para se deslocar. A campanha foi criada por meio de uma vakinha online, aberta à colaboração da comunidade. Qualquer valor pode contribuir para alcançar o objetivo.

As doações podem ser feitas também via Pix.
A chave disponibilizada é [email protected]

Lucídio agradece o apoio e a solidariedade de todos.
Ele reforça que toda ajuda faz diferença neste momento.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: MB Notícias)
BR / AR Há 14 minutos

Balsa mantém horários definidos na fronteira entre Brasil e Argentina

Travessia sobre o Rio Uruguai opera em turnos durante a semana e tem ajustes aos fins de semana e feriados.
Geral Há 53 minutos

Pedágio eletrônico: entenda as regras para regularização de multas

Governo deu prazo até 16 de novembro para pagamento e contestação
Geral Há 53 minutos

PM faz operação para combater roubos e tráfico na capital paulista

Operação Impacto Media Urbs II conta com 290 viaturas

 © Fábio Pozzebom/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Número de roubos e furtos de veículos em SP cai 37,3% no 1º trimestre

Comparação é com o mesmo período do ano passado

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Brasil ultrapassa EUA pela 1ª vez em ranking de liberdade de imprensa

Desde 2022, país ganhou 58 posições no levantamento global

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
25° Sensação
2.01 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
BR / AR Há 14 minutos

Balsa mantém horários definidos na fronteira entre Brasil e Argentina
Entretenimento Há 21 minutos

Filme revela apagamento da memória negra nas igrejas
Internacional Há 21 minutos

Brasileiros estavam em flotilha interceptada por militares israelenses
Senado Federal Há 21 minutos

Davi retira trechos de veto à dosimetria de penas; decisão divide parlamentares
Vakinha Online Há 21 minutos

Campanha solidária busca ajuda para conserto de cadeira motorizada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,58%
Euro
R$ 5,82 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,754,31 +0,36%
Ibovespa
187,199,44 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias