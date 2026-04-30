Empresa lança programa gratuito de treinamento profissional

A Domperf High Performance, empresa de treinamento de desempenho profissional e consultoria empresarial, lança um novo programa de treinamento, o Parceria Evolua X, que ocorrerá em coparticipação com empresas e entidades. A iniciativa oferece suporte aos colaboradores com ferramentas e técnicas voltadas à performance. O objetivo é desenvolver o capital humano das organizações para melhoria de indicadores de desempenho.

O conteúdo foi estruturado a partir da metodologia de capacitação Evolua 360, desenvolvida pela idealizadora do projeto. A proposta inclui a construção de um portfólio de casos práticos para aplicação nas empresas participantes. "Após estudos de mercado, identificamos demandas que requerem esse tipo de validação técnica", afirma Bruno Rosa, managing director da Domperf High Performance.

Antes da participação, as empresas passam por um processo de avaliação. O formato considera a limitação de recursos disponíveis para atendimento ao grupo definido. "Os interessados podem entrar em contato para obter mais informações sobre o programa e compreender os critérios de qualificação", explica Bruno Rosa.

Segundo o idealizador, nesta fase inicial já aderiram ao programa uma entidade de classe da indústria de transformação e uma indústria de componentes para redes elétricas. Um dos pontos da proposta é a abordagem baseada em bioaprendizagem, com foco na identidade como elemento para mudança de comportamento. "A metodologia prioriza a identidade como base para a ação", destaca.

De acordo com o executivo, o trabalho considera de forma integrada três dimensões cognitivas: reativa, emocional e racional. "O comportamento humano está diretamente relacionado aos resultados, por isso são trabalhadas habilidades essenciais", observa.

O programa busca desenvolver competências relevantes para o contexto profissional atual, incluindo a gestão de demandas, prazos e interações no ambiente de trabalho. Os conteúdos abrangem sete áreas principais:

Produtividade

Comunicação

Decisão

Gestão financeira

Inteligência emocional

Negociação

Liderança

Conteúdo programático

O conteúdo é dividido em três estágios: mudança de mentalidade, aplicação de ferramentas e adaptação prática. Na primeira etapa, ocorre treinamento presencial voltado ao desenvolvimento de habilidades interpessoais relacionadas a comportamento, organização, adaptabilidade e gestão.

Na segunda etapa, os participantes acessam o "Clube dos 3%", uma plataforma digital com aulas online, modelos, recursos e materiais de apoio para desenvolvimento profissional.

No terceiro estágio, são realizados ajustes com base em práticas aplicadas e na realidade de cada participante. São abordados temas como comunicação, liderança, resolução de problemas, trabalho em equipe, pensamento crítico e inteligência emocional.

O programa tem duração de seis meses e inicia com a fase de Onboarding, que inclui preparação, definição de responsáveis, alocação de recursos e reunião de kick-off. Em seguida, ocorre o Diagnóstico, com análise de cenário e planejamento de indicadores (KPIs).

Na sequência, acontece a etapa Evolua 360, voltada à introdução de conceitos de mentalidade e comportamento. Posteriormente, no Clube dos 3%, há aplicação de ferramentas e acompanhamento, incluindo reunião de meio de ciclo.

A fase seguinte contempla revisão prática e adaptação no módulo Evolua Pro. O ciclo se encerra com a etapa de Avaliação, que inclui análise de indicadores, comparação entre planejado e realizado e reunião de conclusão.

Sobre Bruno Rosa

Bruno Rosa é engenheiro eletricista e managing director da Domperf High Performance, empresa de treinamento de desempenho profissional e consultoria empresarial. Atua há mais de uma década no estudo de neurociência e comportamento, com desenvolvimento de metodologias aplicadas ao ambiente corporativo.Mais informações: WhatsApp: (11) 99484-9592 Link: https://wa.me/5511994849592