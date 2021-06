Enem 2021: edital é publicado; veja datas de inscrição e de aplicação das provas

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi publicado nesta quarta-feira (2) no Diário Oficial da União. Desta vez, diferentemente da edição anterior, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas (21 e 28 de novembro) e terão perguntas iguais.

Essa é uma forma de ganhar tempo na elaboração dos cadernos de questões, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A inscrição deve ser feita na página do participante entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85.

Confira o cronograma:

Inscrições: 30/6 a 14/7

Pagamento da inscrição: até 19/7

Pedido de atendimento especializado: 30/6 a 14/7

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7

Provas: 21 e 28/11

O candidato deve escolher, na inscrição, se deseja fazer a versão impressa (tradicional) ou a informatizada. Ao todo, serão 101.100 vagas no Enem digital. É importante lembrar que ele é aplicado nos locais de prova — não existe a opção de prestar o exame em casa.

Desta vez, a versão computadorizada terá adaptações para candidatos com deficiência: prova superampliada e com contraste (voltada para pessoas com baixa visão), e locais de aplicação com acessibilidade. Na edição anterior, apenas a versão impressa oferecia essas opções.

