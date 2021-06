Governo lança programa de capacitação de agentes municipais de desenvolvimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lança, nesta quarta-feira (2/6), no Palácio Piratini, às 17h, cursos de capacitação de agentes municipais de desenvolvimento, iniciativa que busca a aproximação e integração com as iniciativas de prefeituras.

O ato será transmitido pelas redes sociais do governo do Estado e contará com a participação do governador Eduardo Leite e dos secretários Edson Brum (Desenvolvimento Econômico) e Luiz Carlos Busato (Articulação e Apoio aos Municípios).

Aviso de pauta

O quê: lançamento de programa de capacitação de agentes municipais de desenvolvimento

Quando: quarta-feira (2/6), às 17h

Plataformas: canal do governo do Estado no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=N0aQpNZa-YM) e Facebook do governo do Estado