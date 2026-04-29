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IPVA 2026 vence nesta quinta-feira (30) para todos os veículos no Rio Grande do Sul

Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul têm até quinta-feira (30/4) para quitar o IPVA 2026. O vencimento é unificado para todas as placa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/04/2026 às 23h35
IPVA 2026 vence nesta quinta-feira (30) para todos os veículos no Rio Grande do Sul
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Os proprietários de veículos do Rio Grande do Sul têm até quinta-feira (30/4) para quitar o IPVA 2026. O vencimento é unificado para todas as placas, independentemente do número final. Até essa data, devem efetuar o pagamento os contribuintes que não optaram pelo parcelamento em seis vezes e não aproveitaram os descontos oferecidos nas etapas de antecipação do pagamento. A unificação do prazo substitui o antigo sistema escalonado por final de placa e busca facilitar o acompanhamento da obrigação pelos motoristas.

A Secretaria da Fazenda alerta que o pagamento após o prazo gera multa diária de 0,334%, limitada a 20% do valor do imposto, além da cobrança de juros. Caso o débito permaneça em aberto por mais de dois meses, pode haver inscrição em Dívida Ativa. A pendência também impede o licenciamento do veículo e pode resultar na apreensão do automóvel se ele for flagrado em circulação.

O dia 30 de abril também marca o vencimento da quarta parcela do IPVA para quem aderiu ao parcelamento, que começou a ser pago em janeiro.

Descontos ainda valem até amanhã

Mesmo quem deixou para pagar o imposto na data final ainda pode obter desconto no IPVA 2026 até amanhã por meio dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Os benefícios são cumulativos e aplicados automaticamente aos contribuintes que atendem aos critérios.

O Bom Motorista concede abatimento conforme o tempo sem registro de infrações de trânsito. O desconto é de 15% para quem não cometeu infração de trânsito entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025, de 10% para quem está sem infrações desde novembro de 2023 e de 5% para quem não cometeu infração de trânsito desde novembro de 2024.

Já o Bom Cidadão, vinculado à Nota Fiscal Gaúcha, garante redução adicional no imposto conforme a quantidade de notas fiscais com CPF cadastradas no programa. O benefício é de 5% para quem possui 150 notas ou mais, de 3% para quem tem entre 100 e 149 e de 1% para quem registrou entre 51 e 99 notas.

Somados, os descontos podem chegar a 20%, mesmo para quem paga o imposto apenas no vencimento final.

Atenção ao parcelamento

Quem optou pelo parcelamento do IPVA em seis vezes deve ficar atento: a quarta parcela vence em 30/4, junto com o prazo da cota única. O parcelamento não tem juros, mas a falta de pagamento das parcelas de fevereiro e março, ou de uma entre as parcelas de abril, maio e junho, provoca o cancelamento automático do benefício. Nesse caso, o saldo passa a ser cobrado com multa e juros.

Contribuintes que utilizam o Pix devem lembrar que é necessário gerar um novo QR Code a cada mês, no site do IPVA ou no aplicativo IPVA RS, com autenticação pelo login gov.br nos níveis prata ou ouro.

Como pagar

Para quitar o IPVA, o proprietário deve informar o Renavam e a placa do veículo nos bancos credenciados ou gerar o QR Code para pagamento via Pix no site ou no aplicativo IPVA RS. Junto com o imposto, também é possível pagar a taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito.

Onde pagar

O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo.

Fique atento a golpes

A Secretaria da Fazenda não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário:

Nome: IPVA Sefaz/RS
CNPJ: 87.958.674/0001‑81
Instituição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Mais informações estão disponíveis no site da Receita Estadual .

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

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