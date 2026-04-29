Governador Eduardo Leite assina ordem de início para construção de ponte na ERS-433, em Relvado

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (29/4), em Encantado, a ordem de início para construção de ponte na ERS-433, em Relvado. Com investimento de R$ 7,45 milhões, a estrutura sobre o arroio Jacaré terá 67 metros de extensão, com obra executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

Durante o ato, o governador destacou o conjunto de etapas necessárias até o início da obra e a dimensão do esforço do Estado na reconstrução da infraestrutura. “A gente para por alguns instantes para fazer um ato como esse porque é importante lembrar que essa ponte não se reconstrói sozinha. Tem todo um trabalho técnico de elaboração de projetos, contratação e aprovação até chegar na execução. Agora a gente celebra que chegamos nessa etapa em que a obra começa a acontecer”, afirmou.

Leite destacou as etapas necessárias até o início da obra e o esforço do Estado na reconstrução da infraestrutura -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Leite também ressaltou o volume de intervenções em andamento. “Multipliquem toda essa jornada necessária por 32 vezes, são 32 lotes de reparos em rodovias, cerca de mil quilômetros atingidos, que estão sendo recompostos com padrão mais resiliente pelo Daer. É mais de 10% da malha rodoviária do Estado. E nós não vamos descansar até entregar o maior volume de obras que esse Estado já fez”, ressaltou o governador.

O investimento do governo do Estado é oriundo do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população gaúcha, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Rio Grande do Sul e o Brasil nunca tiveram, até aqui, um plano estruturado com essa finalidade.

Reconstrução e modernização da infraestrutura

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que a obra permitirá retomar a ligação entre Relvado e Encantado. “Estamos reconstruindo e modernizando a estrutura para aumentar a resiliência e o enfrentamento a eventos climáticos extremos, dando mais segurança para os deslocamentos na região”, disse. A obra é realizada pelo Regime de Contratação Integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e a obra. A etapa de projeto foi concluída e agora terá início a fase de construção.

Obra permitirá retomar a ligação entre Relvado e Encantado, proporcionando mais mobilidade e segurança para a população -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforçou que o trabalho será feito com foco na durabilidade e na prevenção de novos impactos. “Em todas as obras, buscamos os melhores recursos, dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade, para aumentar a resiliência da infraestrutura e melhorar a segurança viária do Estado”, concluiu.

Mais mobilidade e segurança para a população

O prefeito de Relvado, Carlos Fraporti, ressaltou a importância da obra para a mobilidade e segurança da população local. “Para nós, é um dia muito importante. Estávamos muito ansiosos por essa obra, porque quando chove acima de 90 milímetros, nosso principal acesso transborda e o município fica isolado. Essa ponte vai trazer mais segurança e uma alternativa de deslocamento para a nossa comunidade”, afirmou. Ele também agradeceu pelos investimentos do Estado. “Temos que parabenizar o governador e sua equipe pelo trabalho. Essa é uma demanda antiga da nossa população, um sonho que agora começa a se tornar realidade.”

O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, destacou o conjunto de ações do Estado após os eventos meteorológicos e a importância de reconhecer os avanços. “É difícil mensurar tudo o que foi feito apenas em números. Além das obras, estamos falando de vidas que serão protegidas no futuro. Precisamos reconhecer o que já foi feito e seguir avançando, porque os desafios ainda são grandes”, disse. Calvi também destacou a parceria com o governo estadual. “Nós, prefeitos, nunca tivemos um governo tão presente, que atendeu tantos municípios como o do governador Eduardo Leite. Seguimos juntos, sabendo de onde saímos, onde estamos e onde queremos chegar.”

Ao final, o governador reforçou o compromisso com a reconstrução e adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas. “Não é só reconstruir, é fazer melhor. Precisamos entregar obras que resistam a novos eventos meteorológicos, porque eles vão acontecer. A responsabilidade é garantir uma infraestrutura mais preparada, com menos transtornos para a população”, concluiu.