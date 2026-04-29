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Redes sociais do Senado conquistam prêmio de engajamento

Sete perfis de redes sociais do Senado receberam, durante a 15º edição do evento Redes WeGov, o certificado Top 10 de instituições do Legislativo f...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/04/2026 às 18h23
Redes sociais do Senado conquistam prêmio de engajamento
Servidores do Senado com as certificações Top 10 de instituições do Legislativo federal com mais interações nas redes sociais, recebidas durante a 15º edição do evento Redes WeGov - Foto: Senado Federal

Sete perfis de redes sociais do Senado receberam, durante a 15º edição do evento Redes WeGov, o certificado Top 10 de instituições do Legislativo federal com mais interações nas redes sociais.

A cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu na terça-feira (28), em Florianópolis.

Os perfis da Casa que receberam o certificado — todos do Instagram — foram os de:

De acordo com os organizadores do RedesWeGov, o evento promove o encontro de comunicadores públicos do país e busca divulgar iniciativas de destaque na área da comunicação governamental.

A coordenadora-geral da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara, destacou a importância das redes sociais da Casa.

— É um trabalho diário que requer criatividade, constância, metas, adaptação para a chamada linguagem simples e, ao mesmo tempo, consciência do nosso lugar de fala institucional e da importância que ele tem. Esse ranking reconhece o compromisso de uma equipe integrada, talentosa e atenta a tudo isso — declarou ela.

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