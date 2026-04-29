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Criciúma, Tijucas e São Francisco do Sul lideram consumo de gás natural em Santa Catarina

Dados mostram concentração do consumo em polos industriais com Criciúma reunindo 16,1% do volume e 30% dos clientes da SCGÁS.Foto: Roberto Zacarias...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/04/2026 às 16h38
Criciúma, Tijucas e São Francisco do Sul lideram consumo de gás natural em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Dados mostram concentração do consumo em polos industriais com Criciúma reunindo 16,1% do volume e 30% dos clientes da SCGÁS.Foto: Roberto Zacarias/SECOM

O ranking de consumo de gás natural em Santa Catarina registrou mudanças recentes e aponta uma nova configuração entre os principais polos consumidores do estado. Dados da SCGÁS mostram que São Francisco do Sul assumiu a terceira posição no volume consumido, superando Joinville, que historicamente figurava entre as três primeiras colocações.

No levantamento, Criciúma segue na liderança com 16,1% do volume total distribuído no mês. Ao todo, foram consumidos 8.147.412 m³ na cidade, dentro de um volume total de 50.600.035 m³ no período. O município também se destaca na base de clientes, reunindo cerca de 30% dos consumidores da companhia, com mais de 11 mil clientes conectados à rede.

Na sequência do ranking aparecem Tijucas, com 13,1% do consumo, São Francisco do Sul, com 11,2%, e Joinville, com 11%. A liderança de Criciúma está diretamente ligada à força do polo cerâmico, um dos principais do país, que demanda grandes volumes de energia para seus processos produtivos. Já Tijucas ocupa a segunda posição principalmente pelo consumo industrial da Portobello, uma das maiores consumidoras de gás natural do estado.

“Esse tipo de movimento mostra como o consumo de gás acompanha diretamente o desenvolvimento econômico das regiões. Os dados tendem a refletir a evolução das atividades produtivas e da infraestrutura em cada município”, afirma o diretor-presidente da SCGÁS, Otmar Müller.

Embora a liderança permaneça com Criciúma, puxada pelo polo cerâmico, o avanço de outras cidades indica uma diversificação no consumo e reforça a importância da expansão da rede de distribuição para atender novos focos de crescimento no estado. Os dados refletem o peso da atividade industrial na demanda pelo energético e evidenciam mudanças recentes no perfil de consumo entre as cidades catarinenses.

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