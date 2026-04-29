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Unidade Móvel do Tudo Fácil registra 2,5 mil atendimentos em Farroupilha

A Unidade Móvel do Tudo Fácil realizou 2.549 atendimentos em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre os dias 6 e 24 de abril de 2026. A iniciativa inte...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/04/2026 às 16h38
Unidade Móvel do Tudo Fácil registra 2,5 mil atendimentos em Farroupilha
Estrutura itinerante oferece serviços essenciais e orientações digitais à população -Foto: Divulgação SPGG

A Unidade Móvel do Tudo Fácil realizou 2.549 atendimentos em Farroupilha, na Serra Gaúcha, entre os dias 6 e 24 de abril de 2026. A iniciativa integra a estratégia do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para descentralizar as demandas do Tudo Fácil e ampliar o alcance dos serviços em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Durante a permanência em Farroupilha, ao longo de 13 dias de operação, a média foi de cerca de 196 atendimentos por dia. O maior volume concentrou-se na orientação ao cidadão, com 1.526 registros, seguido pelas demandas do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que totalizaram 993 procedimentos. Também houve a realização de demandas assistidas e de ações vinculadas a outros órgãos parceiros.

Com esse resultado, a Unidade Móvel do Tudo Fácil totaliza 12.175 atendimentos nas operações realizadas no Estado. O atendimento itinerante teve início em dezembro de 2025, em Uruguaiana, com 1.197 atendimentos. Na sequência, a unidade passou por Tramandaí (1.963), Xangri-Lá (1.290), Torres (1.513), Cidreira (1.590) e São Lourenço do Sul (2.073), até chegar a Farroupilha, o sétimo município a receber a ação.

Após a operação em Farroupilha, a Unidade Móvel do Tudo Fácil está em Eldorado do Sul , Região Metropolitana, oitavo município a recebê-la. Até quinta-feira (30/4), a unidade atende no Bairro Sans Souci, na Rua Milton Guimarães, 130, ao lado da UBS Progresso. Entre 4 e 8 de maio, os serviços serão oferecidos no Bairro Parque Eldorado, na Avenida João Ricardo Juliano, 25, em frente à subprefeitura. Já de 11 a 15 de maio, o atendimento ocorre no Centro, na Avenida Emancipação, 255, em frente à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional. O funcionamento é das 9h30 às 12h e das 13h às 18h.

Estrutura

A Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de dois guichês externos voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura é adaptada para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessária a apresentação de certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada, em bom estado. O cidadão pode incluir dados complementares, como nome social, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho, CNH, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A unidade também oferece orientações digitais por meio do Balcão Gov.br, com atendimento presencial para criação ou recuperação de conta, inclusive em casos de esquecimento de senha, troca de celular ou perda de acesso, além de apoio para a utilização de serviços públicos disponíveis em ambiente digital.

Completam o atendimento os serviços vinculados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde. A operação é realizada por equipe formada por motorista, atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil reúne serviços públicos de grande demanda em um modelo integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Novas unidades estão em implantação em Tramandaí e Uruguaiana.

Texto: Marcelo Bergter, Ascom/SPGG
Edição: Secom

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