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Paciente é investigada por uso de documentos falsos para obter morfina em UPA de Cruz Alta

Caso envolve suspeita de receitas adulteradas e mobiliza autoridades de saúde e polícia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1RS
29/04/2026 às 14h14 Atualizada em 29/04/2026 às 14h19
Paciente é investigada por uso de documentos falsos para obter morfina em UPA de Cruz Alta
(Foto: Eduardo Krais / RBS TV)

A Polícia Civil de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, apura a conduta de uma mulher suspeita de apresentar documentos médicos falsificados para conseguir acesso ao medicamento morfina em uma Unidade de Pronto Atendimento localizada na Vila Brenner.

As investigações começaram após uma comunicação formal feita pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Conforme o registro policial, a equipe da unidade de saúde relatou a aplicação repetida de doses elevadas do medicamento com base em laudos considerados irregulares, levantando dúvidas sobre a autenticidade das prescrições.

Ainda segundo os profissionais, havia receio quanto à reação da paciente diante da possibilidade de negativa no fornecimento do remédio, mencionando comportamento potencialmente agressivo.

A suspeita de fraude veio à tona após contato com um dos médicos cujo nome constava nos documentos apresentados. Na ocasião, foi constatado que tanto o carimbo quanto a assinatura haviam sido falsificados. Um dos receituários indicava a administração de 20 miligramas de morfina a cada duas horas.

O boletim de ocorrência também aponta que a mulher já recebe mensalmente uma grande quantidade do medicamento por meio de decisão judicial. Outro documento apresentado por ela também está sob análise das autoridades. A identidade da investigada não foi divulgada.

A Prefeitura de Cruz Alta informou que abriu um procedimento interno para apurar o caso, destacando a atuação rápida da equipe da UPA na identificação das irregularidades.

Já a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que acompanha a situação e adotará medidas administrativas para verificar possíveis falhas e garantir o cumprimento das normas sanitárias. O órgão reforçou que casos dessa natureza são tratados com rigor e dentro da legalidade.

O presidente do sindicato médico classificou a situação como grave, mas ressaltou que a paciente pode necessitar de acompanhamento em razão de possível dependência química, destacando que o caso ultrapassa a esfera da saúde e passa a ser investigado também no âmbito policial.

As apurações seguem em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

 

 

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