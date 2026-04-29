Combustíveis: fiscalização checou 10 mil postos e 428 distribuidoras

Desde o dia 9 de marco, a força-tarefa nacional criada para conter aumentos abusivos de preços após o início da guerra no Oriente Médio já fiscalizou dez mil postos e 428 distribuidoras de combustíveis em todo o País.

Durante a mobilização foram feitas mais de seis mil notificações e aplicadas 38 multas, que podem chegar a R$ 14 milhões para estabelecimentos que adotam práticas ilegais.

Outra operação, que também integra a força-tarefa, a Majorare, fiscalizou nas principais rodovias do estado de São Paulo, desde 30 de março, 32 postos de combustíveis e autuou 12 estabelecimentos, cinco deles por aumento de preços sem justa causa.

A fiscalização ocorreu nas rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna e Raposo Tavares.

A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e reúne Procons, com apoio das oolícias Federal, Rodoviária Federal e da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), e faz parte do pacote de ações do governo federal para conter a alta de preços em cadeia, principalmente nos alimentos e transportes.







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