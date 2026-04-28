Governo do Estado apresenta estratégia de desenvolvimento regional para entidades e empresas em Cachoeira do Sul

Com uma programação voltada ao desenvolvimento regional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), do Badesul e da Invest RS, participou de uma série de agendas, nesta terça-feira (28/4), em Cachoeira do Sul. As atividades incluíram uma reunião com a prefeitura municipal, palestra para entidades locais, visita ao Distrito Industrial do município e à empresa Cargill. O objetivo foi identificar oportunidades de crescimento econômico e de investimentos, contribuindo para o fortalecimento da região e do Rio Grande do Sul como um todo.

Em reunião com o prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Ballardin, o titular da Sedec, Leandro Evaldt, o presidente do Badesul, Robson Ferreira, e o especialista em Infraestrutura da Sedec, Vinicius Donato, uma das principais pautas tratadas foi a transferência do centro esportivo do município, localizado em área estadual, para a esfera municipal. Também foram abordados o incentivo a startups – via agência de fomento - e os avanços do Governo do RS que impactam diretamente as cidades gaúchas.

O encontro destacou a importância de alinhar estratégias entre Estado e município, garantindo que as demandas locais sejam ouvidas e que os projetos tenham maior efetividade. Para Evaldt, o diálogo aberto reforça a ideia de que o desenvolvimento econômico só é possível quando há integração entre diferentes esferas de governo. “Ao aproximar Estado e município, cria-se um ambiente favorável para investimentos, geração de empregos e valorização das potencialidades regionais”, explicou.

Perspectivas que transformam

Após a reunião, ocorreu o evento “Perspectivas que transformam: desenvolvimento regional e investimentos no Rio Grande do Sul”, almoço com entidades locais promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Na ocasião, Sedec, Badesul e Invest RS palestraram sobre oportunidades e avanços conquistados pelo Rio Grande do Sul.

Visitação ocorreu em pontos estratégicos para impulso econômico na cidade -Foto: Emerson Corrales/Ascom Sedec

Em sua apresentação, o secretário Leandro Evaldt mostrou um panorama da situação atual do Estado, com melhorias em indicadores como segurança, educação e saúde, além de falar dos investimentos em andamento, como o da Scala Data Centers e da CMPC. O titular da Sedec também falou sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS, explicando seus objetivos de crescimento da economia e da produtividade gaúchas.

Donato focou sua fala no Distrito Industrial de Cachoeira do Sul e explicou o passo a passo para participar do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), coordenado pela secretaria. A iniciativa é um instrumento de política pública voltado à implantação e relocalização de indústrias em áreas planejadas. Os terrenos e áreas industriais são vendidos às empresas interessadas a preços subsidiados, como forma de incentivo financeiro.

O técnico da Sedec também abordou o Fundo Operação Empresa do RS (Fundopem), programa da Sedec de incentivo à indústria. Ele não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.

Prioridade

O secretário Evaldt destacou que a atuação dos programas está contemplada no habilitador “Ambiente de Negócios” do Plano de Desenvolvimento Econômico, que tem como prioridade facilitar a realização de negócios no Estado.

Ferreira destacou que a ocasião foi uma ótima oportunidade de falar com representantes municipais e com empreendedores locais. “A prefeitura de Cachoeira do Sul já tem uma parceria com o Badesul, com aproximadamente R$ 2 milhões de recursos, e existe a possibilidade de ampliar essa parceria futuramente”, disse. A relação com os empresários também foi ressaltada por ele. “Ao todo, temos mais de R$30 milhões empregados aqui, em negócios de todos os portes. Inclusive, um empresário veio agradecer pela linha de crédito Badesul Renova RS, que o ajudou a trazer maquinário e modernizar a empresa”, completou.

O presidente da agência de fomento também abordou a necessidade de o município apostar em inovação, com a instalação de hub de tecnologia. Ferreira destacou que o Badesul tem interesse em apoiar esta iniciativa e que conversas futuras sobre o assunto acontecerão.

Para a diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, Caroline Bücker, conhecer as potencialidades de diferentes partes do Estado é fundamental para atrair novos investimentos. “Cachoeira do Sul tem muita força em setores como o agro e conta com um distrito industrial relevante. A gente precisa conhecer esses diferenciais e articular isso. Estar aqui também é uma oportunidade de mostrar o trabalho que a Invest RS vem fazendo, para que as pessoas entendam o quanto é importante que existam projetos e que a gente consiga articulá-los, para apresentar e mostrar isso de forma qualificada aos investidores”, afirmou.

O prefeito Ballardin destacou a parceria com o Estado. “O desenvolvimento do município só acontece de forma consistente quando temos o apoio do Estado, com sua estrutura e organização, fortalecendo quem investe, empreende e gera oportunidades”, disse.

As potencialidades do município foram destacadas pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessow. “Cachoeira do Sul conta com universidades e formação qualificada, o que impulsiona o desenvolvimento, e, com a conclusão da Ponte do Fandango e a melhoria do acesso a Rio Pardo, o município ganhará ainda mais força logística e competitividade”, concluiu.

Distrito industrial

A programação em Cachoeira do Sul continuou com uma visita ao Distrito Industrial do Município. O Governo do RS, por meio do Proedi, disponibiliza lotes a preços subsidiados para implementação de empresas no espaço. A área, destinada ao uso industrial pelo Plano Diretor do município, tem planos de expansão futura de 81,8 hectares.

Atualmente, as empresas em implantação ocupam aproximadamente 7,7 hectares e há 11,9 disponíveis, com uma infraestrutura que conta com pavimentação, energia elétrica, telefonia e água. O valor para aquisição pode ter desconto de até 90% para atividade industrial e até 50% para atividade correlata à industrial, conforme pontuação obtida pelo empreendimento no Proedi.

Visita à Cargill

Uma visita à planta local da multinacional do agronegócio Cargill encerrou a agenda no município. O grupo pode acompanhar o funcionamento da unidade, que tem capacidade instalada para processar diariamente 2 mil toneladas esmagadas de soja, 1,4 mil toneladas de farelo, 700 toneladas de biodiesel e 100 toneladas de glicerina biodestilada. A empresa planeja investir R$ 160 milhões nos próximos anos para automatizar processos no esmagamento e produção de biodiesel.

O secretário Evaldt destacou que agendas como as ocorridas em Cachoeira do Sul reforçam o trabalho do governo do Estado por um desenvolvimento regional integrado com as políticas públicas, sendo fundamental para reduzir desigualdades, ampliar a competitividade e garantir que diferentes municípios possam prosperar de forma equilibrada. “Ao estimular investimentos, apoiar empreendedores locais e promover a inovação, o Estado cria condições para que cada região se torne protagonista de sua própria trajetória de crescimento, contribuindo para o fortalecimento da economia gaúcha como um todo”, disse.