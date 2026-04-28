Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras

Plenário aprovou nesta terça os embaixadores na Grécia, Nepal e Coreia do Norte - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado concluiu a votação de uma série de indicações de diplomatas nomeados para chefiar representações brasileiras no exterior. Foram aprovados nesta terça-feira (28) os novos embaixadores para Grécia, Nepal e Coreia do Norte (leia mais abaixo).

Desde o início de abril, a Casa votou 18 mensagens enviadas pelo Poder Executivo para cargos em embaixadas brasileiras. No dia 8 , foram aprovados os chefes das representações em Barbados, Coreia do Sul, Jamaica, Namíbia e Togo.

No dia 14 , o Plenário votou as indicações para Austrália, Finlândia, Nova Zelândia e Tailândia. No dia 15 , os senadores deram o aval para os nomes indicados para Congo, Iraque, Polônia, Quênia, Síria e Sri Lanka.

A Constituição atribui ao Senado a função de analisar os nomes propostos pelo Poder Executivo para chefiar missões diplomáticas de caráter permanente. Os indicados aprovados já haviam passado por sabatinas na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Conheça os aprovados nesta terça-feira: