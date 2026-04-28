Aprovado novo embaixador para Coreia do Norte

Ricardo Primo Portugal durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em fevereiro - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O diplomata Ricardo Primo Portugal será o novo embaixador do Brasil na Coreia do Norte. O nome do embaixador, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira (28).

A indicação ( MSF 85/2025 ) recebeu 45 votos favoráveis e nenhum contrário.

Ricardo ingressou na carreira diplomática em 1998, na qual se dedicou especialmente a temas asiáticos (com destaque para as relações com os países da Ásia Oriental, em especial a China, as Coreias e o Sudeste Asiático) e também a temas consulares e de emigração. Também trabalhou no Equador, na Bélgica e na Albânia.

Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE), em fevereiro, ele apresentou um plano de trabalho que prevê, entre outros pontos:

o avanço do relacionamento bilateral entre Brasil e Coreia do Norte;

a continuidade de investimentos interrompidos devido a barreiras e sanções comerciais;

a retomada de acordos na área agrícola.

A indicação foi relatada na CRE pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

República Popular Democrática da Coreia

Mais conhecida como Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia mantém relações diplomáticas com o Brasil desde 2001.

Em 2003, ocorreu a primeira missão de diplomatas brasileiros a Pyongyang, capital daquele país.

A embaixada norte-coreana em Brasília foi instalada em 2005, e a representação brasileira em Pyongyang foi instalada em 2009.

Em seu parecer, Esperidião Amin cita a estimativa de que "o comércio bilateral [entre os dois países], sempre modesto, tenha decrescido de US$ 378 milhões em 2008 para US$ 45 milhões em 2012".

O senador destaca que, "em razão das sanções internacionais impostas à República Popular Democrática da Coreia e do fechamento das fronteiras do país para conter a disseminação da covid-19, o fluxo comercial bilateral nos últimos anos é praticamente inexistente".