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Senado aprova seis sessões especiais de homenagem

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) diversos requerimentos para realização de sessões especiais. As sessões serão agendadas pela Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/04/2026 às 21h32
Senado aprova seis sessões especiais de homenagem
A senadora Damares Alves, autora de requerimentos de sessões especiais - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) diversos requerimentos para realização de sessões especiais. As sessões serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa. São elas:

  • Homenagem ao Dia Nacional da Limpeza, aos 50 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla) e aos profissionais de limpeza que trabalham no Senado — RQS 277/2026 , da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros.
  • Homenagem aos 35 anos da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) — RQS 253/2026 , do senador Eduardo Gomes (PL-TO) e outros.
  • Comemoração do Dia Nacional da Agricultura Irrigada — RQS 321/2026 , de Eduardo Gomes e outros.
  • Homenagem aos 45 anos da Associação do Senhor Jesus (ASJ) — RQS 307/2026 , do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e outros.
  • Comemoração dos 40 anos da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) — RQS 317/2026 , de Marcos Pontes e outros.
  • Celebração da realização da 19ª Marcha pela Vida — RQS 156/2026 , de Damares Alves e outros.
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- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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