Senado aprova seis sessões especiais de homenagem

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) diversos requerimentos para realização de sessões especiais. As sessões serão agendadas pela Se...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Senado
28/04/2026 às 21h32
O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) diversos requerimentos para realização de sessões especiais. As sessões serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa. São elas:
Homenagem ao Dia Nacional da Limpeza, aos 50 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla) e aos profissionais de limpeza que trabalham no Senado —RQS 277/2026, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros.
Homenagem aos 35 anos da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) —RQS 253/2026, do senador Eduardo Gomes (PL-TO) e outros.
Comemoração do Dia Nacional da Agricultura Irrigada —RQS 321/2026, de Eduardo Gomes e outros.
Homenagem aos 45 anos da Associação do Senhor Jesus (ASJ) —RQS 307/2026, do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e outros.
Comemoração dos 40 anos da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) —RQS 317/2026, de Marcos Pontes e outros.
Celebração da realização da 19ª Marcha pela Vida —RQS 156/2026, de Damares Alves e outros.
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