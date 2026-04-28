Senado aprova seis sessões especiais de homenagem

Homenagem ao Dia Nacional da Limpeza, aos 50 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla) e aos profissionais de limpeza que trabalham no Senado —

RQS 277/2026

, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros.