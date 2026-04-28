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Senado confirma novo chefe da embaixada brasileira no Nepal

O Plenário do Senado confirmou a indicaçãodo diplomata Claudio Raja Gabaglia Lins para o cargo de embaixador do Brasil no Nepal ( MSF 70/2025 ). Fo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/04/2026 às 19h45
Senado confirma novo chefe da embaixada brasileira no Nepal
Indicação de Claudio Raja Gabaglia Lins foi aprovada pelo Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Plenário do Senado confirmou a indicaçãodo diplomata Claudio Raja Gabaglia Lins para o cargo de embaixador do Brasil no Nepal ( MSF 70/2025 ). Foram 42 votos favoráveis e nenhum contrário. Houve uma abstenção. Com a decisão, o indicado pode agora ser nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com a relatora da indicação, senadora Tereza Cristina (PP-MS), o diplomata tem vasta experiência na Ásia meridional, com atuação como embaixador no Paquistão, com representação também no Afeganistão e no Tajiquistão. Desde 2020, ocupa o posto de embaixador em Nassau, nas Bahamas.

Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , Gabaglia Lins destacou que, apesar de o comércio entre Brasil e Nepal ainda ser modesto, há espaço para crescimento em ambas as direções: o Brasil pode ampliar as exportações do agronegócio — setor de grande interesse para os nepaleses — e, ao mesmo tempo, aumentar as importações de produtos como tapetes e vestuário, pelos quais o Nepal é reconhecido internacionalmente.

20251125_Nepal.jpg

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