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Estratégias para ser citado por IA ganham força digital

Especialista aponta que a otimização para mecanismos generativos exige dados estruturados, autoridade temática e conteúdo confiável para que marcas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 16h45
Estratégias para ser citado por IA ganham força digital
Luiz Borja

A evolução dos mecanismos de busca tem provocado mudanças relevantes nas estratégias digitais adotadas por empresas e produtores de conteúdo. Com o avanço de modelos de linguagem baseados em inteligência artificial (IA), como os utilizados por plataformas como ChatGPT e Google Gemini, o foco deixa de ser exclusivamente o ranqueamento em páginas de resultados e passa a priorizar a presença nas respostas geradas diretamente por essas tecnologias.

O comportamento do usuário apresenta transformação acelerada. Observa-se o crescimento das buscas que já entregam respostas diretas, sem a necessidade de navegação por múltiplos links. Na visão de Luiz Borja, até 2026, uma parcela significativa das pesquisas online será mediada por assistentes de inteligência artificial, evidenciando a necessidade de adaptação das marcas a esse novo cenário.

O que muda com a ascensão dos mecanismos generativos

Diferentemente do modelo tradicional de SEO, baseado em palavras-chave e backlinks, a chamada Generative Engine Optimization exige uma abordagem centrada em contexto, semântica e confiabilidade. Nesse cenário, os algoritmos não apenas indexam páginas, mas interpretam conteúdos para compor respostas completas e contextualizadas.

Segundo Luiz Borja, empresário, escritor e sócio-fundador da i5Mkt, a mudança representa uma transformação estrutural na forma como conteúdos são produzidos e consumidos. "Não se trata mais de aparecer em primeiro lugar, mas de ser reconhecido como fonte confiável para a construção das respostas geradas por inteligência artificial", afirma.

Diretrizes discutidas por organizações como a OpenAI indicam que sistemas de IA priorizam fontes que apresentam consistência informacional, clareza na estrutura e autoridade no tema abordado, reduzindo a relevância de conteúdos superficiais.

Quais estratégias aumentam as chances de citação por IA

A construção de autoridade temática surge como um dos principais fatores para que uma marca seja selecionada por modelos de linguagem. Esse processo envolve a produção consistente de conteúdos aprofundados e alinhados a um mesmo campo de conhecimento.

De acordo com Luiz Borja, a organização das informações influencia diretamente nesse processo. "Os modelos de linguagem precisam entender com clareza o contexto, as entidades e a relevância do conteúdo. Estruturar bem os dados deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial", explica.

Outro ponto relevante envolve a utilização de dados estruturados, como marcações recomendadas por iniciativas como o Schema.org, que facilitam a interpretação automatizada das informações.

A presença em múltiplas fontes confiáveis também é considerada determinante. Citações em portais reconhecidos e conteúdos informativos aumentam a probabilidade de uma marca ser referenciada por sistemas de IA, que utilizam diferentes fontes para validar respostas.

Segundo Luiz Borja, empresas que investem em conteúdo baseado em evidências e dados verificáveis tendem a alcançar maior visibilidade em ambientes digitais orientados por inteligência artificial.

Como estruturar conteúdos para mecanismos generativos

A organização do conteúdo passa a desempenhar papel estratégico. Textos com hierarquia clara, uso adequado de subtítulos e linguagem objetiva facilitam o processamento por modelos de linguagem.

Segundo Borja, a clareza informacional se consolida como ativo competitivo. "Conteúdos bem estruturados, atualizados e com fontes confiáveis têm mais chances de serem utilizados como base para respostas geradas por IA", destaca.

A atualização constante dos conteúdos também se mostra relevante, uma vez que modelos tendem a valorizar informações recentes. Além disso, a linguagem prioriza objetividade e precisão, evitando excesso de adjetivações.

Por que o GEO se torna prioridade no marketing digital

Com a consolidação de tecnologias baseadas em inteligência artificial, o ambiente digital passa por uma reconfiguração estrutural. A disputa por cliques tende a ser substituída pela disputa por relevância dentro das respostas automatizadas.

De acordo com o sócio-fundador da i5Mkt, observa-se crescimento contínuo no uso de assistentes virtuais e ferramentas de inteligência artificial, indicando que essa tendência deve se intensificar nos próximos anos.

Para Luiz Borja, a adaptação se apresenta como inevitável. "As empresas que entenderem como se posicionar como fonte confiável terão vantagem competitiva nesse novo cenário digital", conclui.

Para mais informações sobre Luiz Borja, basta acessar seu blog.

Assessoria de Imprensa﻿

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