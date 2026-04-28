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Obra de revitalização vai transformar o centro de Tenente Portela

Projeto prevê revitalização completa, melhorias no trânsito e novos espaços de convivência

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela
28/04/2026 às 15h26 Atualizada em 28/04/2026 às 15h33
Obra de revitalização vai transformar o centro de Tenente Portela
(Foto: Folder / Divulgação / Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

A Prefeitura de Tenente Portela anuncia a implantação de um parque linear por meio da reforma e revitalização dos canteiros centrais da Avenida Santa Rosa, uma das principais vias do município. A iniciativa integra o planejamento de melhorias urbanas e busca qualificar a infraestrutura da cidade, oferecendo mais segurança, organização e conforto à população.

O investimento será de mais de R$ 2,3 milhões, com recursos próprios do município. O projeto prevê a modernização do espaço central da avenida, com intervenções voltadas à mobilidade urbana, valorização paisagística e criação de áreas de convivência para a comunidade. Também está previsto o recapeamento asfáltico da via, ampliando as condições de trafegabilidade e a qualidade do pavimento.

(Fotos: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

Entre as melhorias programadas estão a reorganização do trânsito, adequações para circulação de pedestres e motoristas, além da renovação visual do local, tornando a avenida mais funcional e atrativa.

A execução ocorrerá por etapas, em razão da extensão da via e com o objetivo de minimizar transtornos ao tráfego e à rotina da população. O início das obras está previsto para o trecho da quadra da Corsan.

O prazo estimado de execução é de 16 meses, com acompanhamento técnico do Departamento Municipal de Engenharia.

 

 

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