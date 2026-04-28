CE terá debates sobre gestores de frotas e pequenos investidores

A Comissão de Educação do Senado (CE) fará audiências públicas sobre os projetos que criam o Dia Nacional do Gestor de Frotas e a Semana Nacional do Pequeno Investidor - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação do Senado (CE) aprovou nesta terça-feira (28) dois requerimentos de audiências públicas sobre projetos de lei em análise no colegiado — uma sobre gestores de frotas e outra sobre pequenos investidores. As datas dos debates ainda serão definidas.

Um desses requerimentos é o REQ 28/2026 - CE , apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que prevê audiência para instruir o PL 5.383/2025 , projeto de sua autoria que institui o Dia Nacional do Gestor de Frotas.

De acordo com Pontes, o objetivo é avaliar se a proposta atende aos critérios legais para a criação de datas comemorativas.

Educação financeira

Já o REQ 29/2026 - CE , da senadora Jussara Lima (PSD-PI), solicita audiência pública para discutir o PL 5.520/2025 , projeto de sua autoria que cria a Semana Nacional do Pequeno Investidor.

De acordo com o requerimento de Jussara, o debate deve ter foco na educação financeira e na ampliação do acesso à informação sobre investimentos.

A senadora ressalta que sua proposta também enfatiza a complexidade do mercado de capitais e dos riscos de fraudes que atingem os investidores de pequeno porte.