Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fontes para financiar zoneamento ecológico-econômico vão à Câmara

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (28) projeto que estabelece as fontes de financiamento para a implementação do zo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/04/2026 às 11h20

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (28) projeto que estabelece as fontes de financiamento para a implementação do zoneamento ecológico-econômico (ZEE), mecanismo que orienta políticas públicas e atividades produtivas para conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental.

O PL 4.080/2020 modifica a Política Nacional do Meio Ambiente para determinar dez fontes de financiamento para o ZEE:

  • Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
  • Fundo Nacional de Meio Ambiente;
  • Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal;
  • Fundo Social;
  • recursos de acordos sobre clima, que envolvam a União ou os estados;
  • recursos de convênios com entidades da administração pública;
  • doações de entidades nacionais e internacionais;
  • recursos provenientes de compromissos nacionais e internacionais para ações de mitigação;
  • investimentos privados;
  • outros fundos específicos que atendam às finalidades da PNMA.

A proposta, do senador Jader Barbalho (MDB-PA), recebeu parecer favorável do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM). O projeto foi aprovado em votação final e segue para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise no Plenário do Senado.

Zoneamento ecológico-econômico

O ZEE funciona por meio da delimitação de zonas ambientais e, a partir disso, da atribuição de atividades econômicas e de preservação compatíveis com as especificidades de cada uma delas. O programa define um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental das áreas, presentes em seis dos nove estados que compõem a Amazônia Legal.

“A implementação do ZEE trará oportunidades de emprego e sobrevivência para milhares de famílias que se encontram nos estados que compõem a Amazônia Legal, permitindo que as administrações municipais desenvolvam instrumentos para a geração de emprego e renda, através da mineração, turismo, pecuária, preservação ambiental, entre outros”, afirma Jader na justificativa.

Para o relator, “é salutar a previsão de que os entes federal e subnacionais possam atrair recursos de outras origens além dos determinados na lei orçamentária anual (LOA)”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Camilo Santana faz balanço das ações do governo federal na educação

Ao lembrar que nesta terça-feira (28) se comemora o Dia Mundial da Educação, o senador Camilo Santana (PT-CE), que até o início do mês ocupava o ca...

 Plenário aprovou nesta terça os embaixadores na Grécia, Nepal e Coreia do Norte - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 38 minutos

Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras

O Senado concluiu a votação de uma série de indicações de diplomatas nomeados para chefiar representações brasileiras no exterior. Foram aprovados ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 38 minutos

Girão cobra julgamento no STF sobre aborto e critica indicação de Messias

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (27), cobrou a retomada do julgamento da Arguição de Descumpri...

 Ricardo Primo Portugal durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em fevereiro - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 38 minutos

Aprovado novo embaixador para Coreia do Norte

O diplomata Ricardo Primo Portugal será o novo embaixador do Brasil na Coreia do Norte. O nome do embaixador, indicado pelo presidente Luiz Inácio...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Permanência de Couto no governo do Rio é inconstitucional, para Portinho

O senadorCarlos Portinho(PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (28) que a permanência do desembargadorRicardo Coutocomo governador interino do Rio de Ja...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
15° Sensação
0.83 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 25 minutos

Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras
Senado Federal Há 25 minutos

Girão cobra julgamento no STF sobre aborto e critica indicação de Messias
Senado Federal Há 25 minutos

Aprovado novo embaixador para Coreia do Norte
Senado Federal Há 1 hora

Permanência de Couto no governo do Rio é inconstitucional, para Portinho
Senado Federal Há 1 hora

Marcos Rogério cobra melhorias na infraestrutura em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,771,53 +0,30%
Ibovespa
188,618,69 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias