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Livraria do Senado vende quase 10 mil livros na Bienal da Bahia

A Livraria do Senado vendeu quase 10 mil livros, correspondentes a 118 títulos de seu catálogo, em seu estande na Bienal do Livro Bahia 2026, que o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/04/2026 às 18h55
Livraria do Senado vende quase 10 mil livros na Bienal da Bahia
O senador Jaques Wagner durante visita ao estande da Livraria do Senado na Bienal - Foto: Nmídias/Senado Federal

A Livraria do Senado vendeu quase 10 mil livros, correspondentes a 118 títulos de seu catálogo, em seu estande na Bienal do Livro Bahia 2026, que ocorreu em Salvador entre os dias 15 e 21 de abril.

— Um sucesso total. Trouxemos para a Bienal 9.670 exemplares, dos quais 9.261 foram vendidos — comemorou o chefe do Serviço de Criação Editorial do Senado, Marcel Scherz.

Scherz explicou que um dos itens mais procurados pelo público foi a Constituição federal. Essa grande procura, segundo ele, é comum nos eventos literários de que o Senado participa. As coleçõesHistória do Brasil, de Robert Southey, eArquivo S também tiveram grande sucesso.

A coleçãoEm Miúdos, que apresenta algumas leis brasileiras em formato de história em quadrinhos, foi outro destaque. As obras da coleção são voltadas para o público infantojuvenil e abordam leis como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha.

Senador no estande

O estande da Livraria do Senado recebeu a visita do senador Jaques Wagner (PT-BA), que, além de prestigiar o espaço, chegou a ocupar um lugar no caixa e atendeu alguns visitantes.

Com o tema “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”, a programação da Bienal deu destaque para a cultura local. O evento é tido como um dos mais importantes encontros de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, e é considerado a terceira maior bienal do país, atrás apenas das de Rio de Janeiro e São Paulo.

Onde encontrar

Todos os títulos de publicações legislativas e obras clássicas ou históricas lançados pelo Conselho Editorial do Senado são vendidos a preço de custo e podem ser encontrados no ponto de venda físico dentro da Biblioteca do Senado, localizada no Anexo 2.

Crianças visitam o estande da Livraria do Senado - Foto: Nmídias/Senado Federal
Crianças visitam o estande da Livraria do Senado - Foto: Nmídias/Senado Federal
Estande da Livraria do Senado na Bienal do Livro Bahia - Foto: Nmídias/Senado Federal
Estande da Livraria do Senado na Bienal do Livro Bahia - Foto: Nmídias/Senado Federal
Equipe do estande da Livraria do Senado na Bienal do Livro Bahia - Foto: Nmídias/Senado Federal
Equipe do estande da Livraria do Senado na Bienal do Livro Bahia - Foto: Nmídias/Senado Federal
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