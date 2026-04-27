CI analisa projeto para limitar preço de combustíveis

A Comissão de Infraestrutura (CI) analisa, na terça-feira (28), a partir das 11h, projeto que autoriza o Executivo a intervir sobre o preço dos combustíveis de origem nacional em casos de insuficiência no mercado interno. O colegiado também vota propostas para conter aumento de tarifa da conta de energia elétrica.
O Projeto de Lei (PL) 1.704/2022 , do senador Marcos Rogério (PL-RO), presidente da comissão, prevê que o Poder Executivo possa declarar situações de emergência sobre o preço dos combustíveis por período determinado, estabelecendo um preço máximo a ser praticado pelo comércio.
A relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS), especificou em emenda que a medida só poderá ser tomada quando houver instabilidade no fornecimento ao mercado interno, devido a oscilações dos preços internacionais.
Segundo Marcos Rogério, "espera-se haver uma redução de até 10% em relação ao preço de paridade de importação (PPI)", um dos critérios para o preço dos combustíveis, que considera o mercado internacional.
A comissão debateu o tema em 2024 , ocasião em que o relator, senador Laércio Oliveira (PP-SE), afirmou que reavaliaria o texto. Ainda não há novo relatório disponível.
A CI ainda deve analisar as seguintes propostas para diminuir tarifas de energia: