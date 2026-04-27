Tenente Portela inicia atividades do PROERD com alunos do ensino médio
Além de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Miraguaí também participam do programa, entre outros municípios da região
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Brigada Militar
27/04/2026 às 11h09
A Brigada Militar deu início às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) na área de abrangência do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), marcando o começo das atividades do primeiro semestre de 2026.
Em Tenente Portela, o programa é desenvolvido com estudantes do ensino médio, assim como nos municípios de Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Miraguaí. Já em Redentora, as atividades são voltadas a alunos do 5º e 7º ano do ensino fundamental, enquanto em Três Passos contemplam estudantes do 5º ano.
Os instrutores do PROERD já estão atuando junto aos estudantes, levando orientações sobre prevenção às drogas e à violência, além de promover a aproximação entre a Brigada Militar e a comunidade escolar.
A iniciativa busca fortalecer vínculos de confiança e contribuir para a formação de jovens mais conscientes, seguros e responsáveis, reforçando o compromisso da Brigada Militar com a educação preventiva e a segurança pública na região.
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