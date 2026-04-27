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Tenente Portela inicia atividades do PROERD com alunos do ensino médio

Além de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Miraguaí também participam do programa, entre outros municípios da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Brigada Militar
27/04/2026 às 11h09
Tenente Portela inicia atividades do PROERD com alunos do ensino médio
(Foto: Divulgação)

A Brigada Militar deu início às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) na área de abrangência do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), marcando o começo das atividades do primeiro semestre de 2026.

Em Tenente Portela, o programa é desenvolvido com estudantes do ensino médio, assim como nos municípios de Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Miraguaí. Já em Redentora, as atividades são voltadas a alunos do 5º e 7º ano do ensino fundamental, enquanto em Três Passos contemplam estudantes do 5º ano.

Os instrutores do PROERD já estão atuando junto aos estudantes, levando orientações sobre prevenção às drogas e à violência, além de promover a aproximação entre a Brigada Militar e a comunidade escolar.

A iniciativa busca fortalecer vínculos de confiança e contribuir para a formação de jovens mais conscientes, seguros e responsáveis, reforçando o compromisso da Brigada Militar com a educação preventiva e a segurança pública na região.

 
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