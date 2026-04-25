Médico Dr. Alex Pretto de Tenente Portela palestra em congresso na Colômbia

O médico Dr. Alex Pretto, de Tenente Portela, participou como palestrante do XXI Congresso SISIAC, realizado na Colômbia.
O evento ocorreu nos dias 23 e 24 de Abril, e reuniu profissionais de diferentes países e contou com apresentações e atividades voltadas à atualização médica e troca de conhecimento.
Durante o congresso, o médico realizou sua apresentação e também participou de momentos de integração com outros profissionais da área.
Registros do evento mostram a participação ao longo da programação, incluindo atividades e encontros entre os participantes.
(Fotos e Vídeos: Redes Sociais)
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