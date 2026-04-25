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Médico Dr. Alex Pretto de Tenente Portela palestra em congresso na Colômbia

Dr. Alex Pretto participa do XXI Congresso SISIAC como palestrante

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
25/04/2026 às 19h43 Atualizada em 25/04/2026 às 22h55
Médico Dr. Alex Pretto de Tenente Portela palestra em congresso na Colômbia
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

O médico Dr. Alex Pretto, de Tenente Portela, participou como palestrante do XXI Congresso SISIAC, realizado na Colômbia.

O evento ocorreu nos dias 23 e 24 de Abril, e reuniu profissionais de diferentes países e contou com apresentações e atividades voltadas à atualização médica e troca de conhecimento.

Durante o congresso, o médico realizou sua apresentação e também participou de momentos de integração com outros profissionais da área.

Registros do evento mostram a participação ao longo da programação, incluindo atividades e encontros entre os participantes.

 

(Fotos e Vídeos: Redes Sociais)

 

 

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