Coronel Bicaco realiza vacinação para motoristas do transporte escolar, serventes e merendeiras

A secretaria municipal de saúde está realizando na manhã de hoje, a vacinação contra a covid-19 para motoristas do transporte escolar,serventes( educação) e merendeiras do município.

Para receber a aplicação da dose é obrigatório trazer documento, CPF e carteira de vacinação.

