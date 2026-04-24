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Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado

Números sorteados são: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/04/2026 às 00h12
Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.999 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58

  • 111 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.755,27 cada
  • 5.741 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 916,43 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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