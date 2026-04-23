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Vendaval causa acidente e bloqueios em rodovia do Noroeste gaúcho

Caminhão tomba e árvores caem sobre a pista, prejudicando o tráfego.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias com informações Fábio Marangon
23/04/2026 às 13h49
Vendaval causa acidente e bloqueios em rodovia do Noroeste gaúcho
(Foto: Fábio Marangon)

As rajadas intensas de vento registradas na manhã desta quinta-feira, dia 23, causaram diversos problemas na rodovia RST-481, no trecho entre Cruz Alta e Salto do Jacuí, nas proximidades da localidade de Capão Grande.

De acordo com informações iniciais, um caminhão do tipo baú acabou sendo derrubado pela força do vento e tombou às margens da estrada. Apesar do impacto e do susto, até o momento não há confirmação de pessoas feridas.

Além do acidente, o vendaval também derrubou várias árvores, que ficaram espalhadas sobre a pista. A situação provocou bloqueios parciais e deixou o trânsito lento e perigoso para quem trafega pela região.

 

 

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