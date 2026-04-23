Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fiéis se concentram no centro do Rio para celebrar dia de São Jorge

Data é feriado no estado desde 2008

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 12h47
Fiéis se concentram no centro do Rio para celebrar dia de São Jorge
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Feriado no estado do Rio de Janeiro, o dia de São Jorge começou ainda durante a madrugada desta quarta-feira (23), com a chegada de fiéis à Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense, no entorno do Campo de Santana, local que concentra uma das principais manifestações religiosas da cidade.

A data é feriado desde 2008. Em 2019, São Jorge foi oficializado como padroeiro do Rio de Janeiro.

Tradicionalmente representado como um cavaleiro que derrota um dragão, o santo é associado à proteção, à coragem e ao enfrentamento das adversidades.

O público se reuniu próximo ao palco montado em frente à Biblioteca Parque Estadual para acompanhar a tradicional alvorada às 5h, seguida de missa solene celebrada pelo padre Wagner Toledo.

“Cada um aqui tem a sua batalha. Cada coração aqui conhece um peso. Cada vida aqui já enfrentou ou está enfrentando o dragão”, disse o padre ao receber os fiéis.

A cantora Azula Cristina Pereira destacou a dimensão religiosa e cultural da data, associada também às religiões de matriz africana.

“Venho todo ano [para a celebração de São Jorge]. Nem sempre consigo acordar para a madrugada, então estou feliz de estar aqui hoje. Para mim, que faço parte das religiosidades africanas, a gente cultua São Jorge junto com Ogum. Tudo está vinculado ao trabalho, à luta”, afirmou.

Azula ressalta o sincretismo religioso como expressão de resistência histórica.

Esse sincretismo é uma das marcas da devoção a São Jorge no Brasil. Nas religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé, o santo é frequentemente associado a Ogum, orixá guerreiro ligado ao ferro e às batalhas. Em algumas regiões, também pode ser relacionado a Oxóssi.

A prática tem origem no período da escravidão, quando africanos passaram a associar seus orixás a santos católicos para manter suas crenças.

A pedagoga e produtora cultural Gaby Makena descreveu a preparação para a celebração.

“Começa no dia anterior, com oração, organização, roupa vermelha. Chegar cedo, acompanhar a missa e sair com esperança. Eu venho todo ano, no mesmo lugar, para alcançar minhas vitórias”.

A ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco participou da cerimônia da alvorada e se emocionou ao lembrar da irmã, Marielle Franco.

“Para mim, tem um significado totalmente pessoal e emocional. Eu vim com a Marielle em 2016, no ano em que ela foi eleita [vereadora] e, desde então, venho pagar a promessa que fizemos naquele dia”, relembra Anielle.

“É como se eu estivesse hoje abraçando ela de novo. São Jorge é um momento de emoção, de família, de devoção e de resistência”, acrescentou.

“A gente tem lutado muito para que a intolerância e o racismo religioso acabem. São Jorge reúne diferentes religiões com fé e devoção e mostra o que o país precisa construir”, disse ao destacar a importância do enfrentamento à intolerância religiosa.

Além do centro da cidade, a celebração também mobilizou milhares de fiéis no bairro de Quintino, na zona norte, onde a tradicional alvorada é outro ponto de concentração de devotos.

Ao longo de todo o dia, a programação prevê missas de hora em hora, mantendo o fluxo contínuo de devotos que passam pela região para rezar, pagar promessas e participar das celebrações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Fábio Marangon)
Ventos Fortes Há 1 hora

Vendaval causa acidente e bloqueios em rodovia do Noroeste gaúcho

Caminhão tomba e árvores caem sobre a pista, prejudicando o tráfego.

 Retomada na segunda quinzena de março, a atividade opera com mão de obra prisional remunerada -Foto: Divulgação Polícia Penal
Sistema prisional Há 3 horas

Em um mês de produção, unidade fabril instalada no Presídio Estadual de Jaguarão entrega quase 5 mil fraldas e absorventes

A recém-reativada fábrica de fraldas e absorventes do Presídio Estadual de Jaguarão (Pejag) já apresenta resultados concretos. Por meio de termo de...

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Fraude Médica Há 5 horas

Suspeita de documentos falsos envolve uso de morfina em UPA

Caso em Cruz Alta mobiliza investigação após indícios de receitas adulteradas

 -
Detran Há 5 horas

Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS , anunciou a abertura do processo de seleção para o Curso de Reciclagem,exi...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF

Ato foi publicado no Diário Oficial

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
30° Sensação
1.21 km/h Vento
51% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes
Entretenimento Há 21 minutos

Quinto volume encerra saga A Contrapartida em box completo
Agricultura Há 21 minutos

Processo para obtenção da IG para o aipim da terra preta avança em Itajaí com apoio da Epagri
Tecnologia Há 46 minutos

Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas
Justiça Há 46 minutos

STJ manda soltar MC Poze e MC Ryan SP, presos em operação da PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,53%
Euro
R$ 5,82 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 409,133,65 -1,60%
Ibovespa
191,542,55 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias