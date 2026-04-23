Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em um mês de produção, unidade fabril instalada no Presídio Estadual de Jaguarão entrega quase 5 mil fraldas e absorventes

A recém-reativada fábrica de fraldas e absorventes do Presídio Estadual de Jaguarão (Pejag) já apresenta resultados concretos. Por meio de termo de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/04/2026 às 12h33
Em um mês de produção, unidade fabril instalada no Presídio Estadual de Jaguarão entrega quase 5 mil fraldas e absorventes
Retomada na segunda quinzena de março, a atividade opera com mão de obra prisional remunerada -Foto: Divulgação Polícia Penal

A recém-reativada fábrica de fraldas e absorventes do Presídio Estadual de Jaguarão (Pejag) já apresenta resultados concretos. Por meio de termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), a Polícia Penal e o município de Jaguarão, a unidade produtiva entregou, recentemente, quase 5 mil itens, ampliando o fornecimento de produtos de higiene às farmácias públicas municipais.

A iniciativa agrega o abastecimento integral da rede pública local, com produção voltada à fabricação de fraldas geriátricas, infantis e absorventes. A média diária da produção alcança cerca de 200 fraldas e 150 absorventes.

Retomada na segunda quinzena de março, a atividade opera com mão de obra prisional remunerada. Com os contratos formalizados, as pessoas privadas de liberdade do regime fechado cumprem jornada de oito horas diárias e recebem remuneração equivalente a 75% do salário-mínimo nacional, conforme a legislação vigente.

Produção alcança a média diária aproximada de 200 fraldas e 150 absorventes -Foto: Divulgação Polícia Penal
Produção alcança a média diária aproximada de 200 fraldas e 150 absorventes -Foto: Divulgação Polícia Penal

De acordo com a administração do Pejag, o desempenho produtivo está diretamente relacionado ao aproveitamento integral da matéria-prima. Os absorventes são confeccionados a partir dos retalhos remanescentes da produção de fraldas, estratégia que otimiza recursos e reduz desperdícios.

O titular da SSPS, Cesar Kurtz, destaca o alcance social da iniciativa. “A reativação desta fábrica demonstra, de forma concreta, que o sistema penal pode e deve cumprir sua função social para além da custódia. Ao promover trabalho remunerado e qualificação profissional aos apenados, fortalecemos o processo de ressocialização e, simultaneamente, atendemos a uma demanda essencial da comunidade. Trata-se de uma política pública que alia responsabilidade social, eficiência administrativa e dignidade humana, gerando impacto direto na saúde pública do município e reafirmando o compromisso do Estado com a reintegração social.”

Infraestrutura aprimorada

Instalada em sala com mais de 20 metros quadrados, a linha de produção conta com tecnologia de ponta, incluindo sistema automatizado de recorte, dobra e aplicação de adesivos, conferindo maior eficiência e padronização ao processo de confecção.

O setor técnico do presídio informou que, desde setembro de 2025, a fábrica foi transferida para novo espaço, mais amplo e arejado, dotado de sanitários e infraestrutura aprimorada. À época, além da realocação física, houve capacitação específica para o manuseio dos equipamentos e visita técnica para aprovação do ambiente e compra dos insumos.

Impactos na rede de saúde municipal

O delegado da 5ª Delegacia Regional da Polícia Penal, Eduardo Vieira, enfatizou o impacto direto da iniciativa na rede pública de saúde. “Ao assegurar o fornecimento regular de fraldas e absorventes à rede municipal, contribuímos de maneira efetiva para a continuidade do atendimento a públicos vulneráveis, especialmente idosos, crianças e pessoas em situação de enfermidade. Essa parceria fortalece a política de assistência farmacêutica do município e reduz riscos de desabastecimento, garantindo dignidade aos usuários do sistema de saúde”, reiterou.

Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Fábio Marangon)
Ventos Fortes Há 1 hora

Vendaval causa acidente e bloqueios em rodovia do Noroeste gaúcho

Caminhão tomba e árvores caem sobre a pista, prejudicando o tráfego.

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Fiéis se concentram no centro do Rio para celebrar dia de São Jorge

Data é feriado no estado desde 2008

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Fraude Médica Há 5 horas

Suspeita de documentos falsos envolve uso de morfina em UPA

Caso em Cruz Alta mobiliza investigação após indícios de receitas adulteradas

 -
Detran Há 5 horas

Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS , anunciou a abertura do processo de seleção para o Curso de Reciclagem,exi...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF

Ato foi publicado no Diário Oficial

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
30° Sensação
1.21 km/h Vento
51% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes
Entretenimento Há 21 minutos

Quinto volume encerra saga A Contrapartida em box completo
Agricultura Há 21 minutos

Processo para obtenção da IG para o aipim da terra preta avança em Itajaí com apoio da Epagri
Tecnologia Há 46 minutos

Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas
Justiça Há 46 minutos

STJ manda soltar MC Poze e MC Ryan SP, presos em operação da PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,53%
Euro
R$ 5,82 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 409,133,65 -1,60%
Ibovespa
191,542,55 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias