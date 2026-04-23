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Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS , anunciou a abertura do processo de seleção para o Curso de Reciclagem,exi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/04/2026 às 10h18
Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS
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O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS , anunciou a abertura do processo de seleção para o Curso de Reciclagem,exigido para condutores que tiveram o direito de dirigir suspenso por infração gravíssima ou excesso de pontos na CNH. O edital 01/2026 abre 30 vagas para o curso, que pela primeira vez será oferecido gratuitamente pela Escola do DetranRS. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de maio.

As aulas ocorrerão de forma presencial na sede da Escola Pública de Trânsito, localizada na Rua Lopo Gonçalves, 555, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O objetivo é promover a reflexão sobre condutas seguras e desconstruir a cultura de naturalização de infrações, buscando uma convivência mais harmoniosa no trânsito.

Sobre o curso

O curso tem carga horária total de 45 horas-aula e será realizado entre os dias 8 e 18 de junho, sempre no turno da tarde, das 13h às 18h. A inscrição é feita pela Central de Serviços do Detran/RS , utilizando o login gov.br. O preenchimento das vagas seguirá a ordem cronológica das inscrições. A lista final dos selecionados será divulgada no dia 23 de maio no Portal da Escola Pública de Trânsito.

O programa está dividido em quatro blocos principais, com exigência de nota mínima 7 e frequência de 75% em cada bloco para aprovação:

  1. Normas de circulação, conduta e direção defensiva: 14 horas-aula.

  2. Infrações de trânsito: 18 horas-aula.

  3. Sinalização viária: 8 horas-aula.

  4. Primeiros socorros e meio ambiente: 5 horas-aula.

Serviço:

  • O quê: Curso de Reciclagem (gratuito).

  • Inscrições:até 17 de maio pela Central de Serviços do DetranRS , com login gov.br.

  • Aulas: 08 a 18 de junho na sede da Escola Pública de Trânsito (Rua Lopo Gonçalves, 555 - Cidade Baixa, Porto Alegre).

Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom

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