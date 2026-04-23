Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP: PF faz operação para apurar gestão temerária de recursos públicos

Operação Moral Hazard é feita em Santo Antônio da Posse

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 10h18

A Polícia Federal (PF) faz, na manhã desta quinta-feira (23), em Santo Antônio da Posse, interior de São Paulo, a Operação Moral Hazard. O objetivo é apurar prática de gestão temerária de recursos da previdência social dos servidores públicos naquele município.

A PF cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio da Posse e também em Mogi Mirim. Também há medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Segundo informações da Polícia Federal, as investigações sobre esse caso começaram a partir de informações de possíveis irregularidades na aplicação de cerca de R$ 13 milhões em Letras Financeiras emitidas por banco privado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida com Recurso de IA)
Fraude Médica Há 22 minutos

Suspeita de documentos falsos envolve uso de morfina em UPA

Caso em Cruz Alta mobiliza investigação após indícios de receitas adulteradas

 -
Detran Há 26 minutos

Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS

O governo do Estado, por meio da Escola Pública de Trânsito do DetranRS , anunciou a abertura do processo de seleção para o Curso de Reciclagem,exi...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 26 minutos

Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF

Ato foi publicado no Diário Oficial

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
IPVA 2026 Há 1 hora

Prazo final para o pagamento por placas do IPVA 2026 é 30 de abril no RS

Data única vale para todos os veículos e exige atenção para evitar multas e perda de benefícios.

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 70 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
26° Sensação
1.3 km/h Vento
81% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Hablla percorre Brasil e Uruguai com evento de WhatsApp e IA
Fraude Médica Há 21 minutos

Suspeita de documentos falsos envolve uso de morfina em UPA
Tecnologia Há 25 minutos

Gestão comercial B2B exige cinco competências em 2026
Detran Há 25 minutos

Governo do Estado abre inscrições gratuitas para curso de reciclagem de condutores da Escola do DetranRS
Senado Federal Há 25 minutos

Projeto prioriza idosos na ordem de pagamentos de créditos administrativos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,95 -0,19%
Euro
R$ 5,79 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 407,639,48 -1,24%
Ibovespa
192,975,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias