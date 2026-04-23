Prazo final para o pagamento por placas do IPVA 2026 é 30 de abril no RS

Os motoristas no Rio Grande do Sul precisam ficar atentos ao cronograma do IPVA 2026. Diferente de anos anteriores, o vencimento segue unificado, com prazo final em 30 de abril para todos, sem distinção pelo número da placa.

Devem realizar o pagamento até essa data os contribuintes que não anteciparam o imposto nem aderiram ao parcelamento. A mudança no sistema, que eliminou o calendário escalonado, busca tornar o processo mais simples e facilitar a organização financeira dos motoristas.

Além da quitação em cota única, o mesmo dia também marca o vencimento da quarta parcela para quem optou pelo parcelamento em seis vezes, iniciado no começo do ano.

A Secretaria da Fazenda alerta que atrasos geram multa diária, além de juros, podendo chegar a um limite significativo do valor devido. Caso a pendência ultrapasse dois meses, o débito pode ser inscrito em Dívida Ativa. Também há impedimento para o licenciamento do veículo, com risco de apreensão em caso de fiscalização.

Descontos ainda podem ser aplicados

Mesmo próximo ao vencimento, ainda é possível obter redução no valor do imposto por meio dos programas de incentivo do Estado. O benefício do Bom Motorista concede descontos conforme o tempo sem infrações de trânsito, enquanto o Bom Cidadão, vinculado à Nota Fiscal Gaúcha, oferece abatimentos conforme a quantidade de notas fiscais registradas com CPF.

Somados, os descontos podem chegar a até 20% para quem atende aos critérios estabelecidos.

Parcelamento exige disciplina

Quem escolheu dividir o pagamento precisa manter as parcelas em dia. O não pagamento de parcelas anteriores ou futuras pode resultar no cancelamento automático do parcelamento, com cobrança integral do saldo acrescido de encargos.

Para quem utiliza o Pix, é necessário emitir um novo código a cada mês por meio dos canais oficiais, utilizando acesso autenticado.

Formas de pagamento

A quitação pode ser feita informando placa e Renavam nos bancos autorizados ou por meio de Pix, gerado no site ou aplicativo oficial. Também é possível pagar, junto ao imposto, taxas de licenciamento e eventuais multas.

Canais disponíveis

Os pagamentos podem ser realizados em instituições como Banrisul, Sicredi, Bradesco e Banco do Brasil (para correntistas), além de lotéricas da Caixa. O Pix amplia as opções, estando disponível em centenas de instituições financeiras.

Atenção com fraudes

A Secretaria da Fazenda não envia boletos ou links para pagamento. Antes de concluir qualquer transação, especialmente via Pix, é fundamental conferir os dados do destinatário para evitar golpes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp