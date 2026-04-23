Avião cai no Paraguai com R$ 15 milhões e mais US$ 5 milhões a bordo, e moradores saqueiam dinheiro

A aeronave transportava R$ 15 milhões em dinheiro vivo, além de cerca de US$ 5 milhões e notas em guaranis paraguaios, segundos informações cerca de US$ 2 milhões foram saqueados.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Globo
23/04/2026 às 07h29
Avião cai no Paraguai com R$ 15 milhões e mais US$ 5 milhões a bordo, e moradores saqueiam dinheiro
Um avião de pequeno porte caiu no Paraguai transportando cerca de R$ 15 milhões em dinheiro vivo, além de cerca de US$ 5 milhões e notas em guaranis paraguaios. Após a queda, moradores da região correram até o local e recolheram parte das cédulas que ficaram espalhadas com o impacto. O piloto morreu e três pessoas ficaram feridas no acidente.

A aeronave caiu em uma área rural do país, o assentamento San Isidro, em Minga Guazú, perto de Ciudad del Este, que faz fronteira com o Brasil. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas recolhendo maços de dinheiro no entorno dos destroços do bimotor. O comissário Carlos Duré, à frente da unidade policial responsável pela apuração do episódio, relatou que cerca de US$ 2 milhões foram saqueados.

Ações criminosas paralelas foram identificadas por policiais na região de fronteira. Segundo as autoridades, grupos estariam usando uniformes falsos para se passar por policiais e promotores, numa tentativa de extorquir moradores e localizar parte do dinheiro desaparecido.

As circunstâncias da queda ainda são apuradas pelas autoridades paraguaias. Segundo comunicado da Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai, as investigações preliminares apontam que a aeronave sofreu uma falha no motor esquerdo durante o voo. O avião Cessna, modelo 4020B, pertencia à empresa Aerotax e havia sido fretado pela Prosegur para o transporte das cédulas.

Equipes policiais foram deslocadas para o local após o acidente e tentam recuperar os valores saqueados. Também foram iniciadas perícias para esclarecer se houve falha mecânica, erro operacional ou outro fator que tenha provocado a queda.



