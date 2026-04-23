Vista Gaúcha conquista Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Vista Gaúcha se destacou na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, alcançando a etapa final com o projeto “Saúde em Equilíbrio Físico e Mental”. A iniciativa, que visa promover a qualidade de vida através de ações integradas entre as Secretarias de Saúde, Educação, Agropecuária e Assistência Social Emater e STR, foi reconhecida na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente.



O prêmio foi entregue no dia 16 de abril de 2026, em Porto Alegre, e teve 54 projetos finalistas, representando 46 municípios de todo o estado. O município de Vista Gaúcha foi um dos oito premiados na categoria, consolidando sua posição de destaque entre os 497 municípios gaúchos.



André Danette, vice-prefeito de Vista Gaúcha, comemorou a conquista e destacou a importância do prêmio: “Ficamos entre os oito melhores no Brasil na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. É uma grande honra representar o município com um projeto tão relevante para nossa população e o meio ambiente.”



A premiação valida o esforço da administração municipal em integrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, consolidando Vista Gaúcha como referência em políticas públicas sustentáveis.





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