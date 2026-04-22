Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TRE-RS rejeita ação por suposta fraude à cota de gênero e mantém mandatos do MDB em Tenente Portela

Decisão unânime mantém mandatos de vereadores do MDB; caso ainda pode ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
22/04/2026 às 21h05 Atualizada em 22/04/2026 às 21h12
TRE-RS rejeita ação por suposta fraude à cota de gênero e mantém mandatos do MDB em Tenente Portela
(Foto: Advogado titular pelo caso/ Divulgação)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) decidiu, em sessão plenária realizada às 18h20min desta terça-feira (22), pela improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral que apurava uma suposta fraude à cota de gênero envolvendo candidaturas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Tenente Portela.
O caso gerava repercussão no cenário político local, especialmente entre representantes ligados à legenda.

A defesa teve como advogado titular João Paulo Capelari, sendo acompanhado por outros profissionais  durante a audiência.

O julgamento ocorreu após o cumprimento de todas as etapas processuais, incluindo apresentação de defesa, produção de provas e manifestações das partes. Por unanimidade, os magistrados entenderam que as irregularidades apontadas não foram comprovadas ao longo da instrução.

Com a decisão, ficam mantidas as candidaturas e os mandatos dos vereadores eleitos pelo MDB no município. A ação tratava da verificação do cumprimento das normas eleitorais relacionadas à cota mínima de candidaturas por gênero.

A decisão do TRE-RS mantém o cenário político de Tenente Portela conforme definido pelas urnas. O caso, no entanto, ainda pode ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, instância responsável por julgar eventuais recursos.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida com Recurso de IA)
Encontro Rural Há 8 horas

Tiradentes do Sul sedia nesta quinta-feira o 1º Encontro Regional de Agricultores Aposentados

Programação reúne integração, palestras e atividades culturais no Noroeste gaúcho

 (Foto: Rádio Alto Uruguai / Divulgação)
Avanço Tecnológico Há 11 horas

Bombeiros de Três Passos adquirem manequim simulador de RCP de última geração

O grande diferencial deste equipamento é seu display eletrônico, que através de um gráfico de luzes e alertas sonoros, avalia o desempenho do socorrista instantaneamente em procedimentos importantes.

 (Foto: Feicap/Divulgação)
Feira Há 2 dias

18ª Feicap vive dia do agro com palestras, cultura e programação musical nesta segunda-feira em Três Passos

Quinto dia do evento reúne atividades técnicas, debates sobre o setor rural e atrações culturais; portões foram abertos às 10h no parque de exposições

 (Foto: Divulgação)
Econômia Há 2 dias

Inscrições para expositores da Facipal 2026 abrem no dia 22 de abril e vai até 30 de Abril

Prazo segue até 30 de abril e passa a contemplar empresas de toda a região

 (Foto: Divulgação HDP)
Saúde Há 3 dias

Prefeitura esclarece impasse com médicos do Hospital Divina Providência em Frederico Westphalen

Nota oficial aborda avisos prévios, situação financeira da instituição e negociações com o sindicato

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
19° Sensação
1.34 km/h Vento
94% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército
Justiça Eleitoral Há 1 hora

TRE-RS rejeita ação por suposta fraude à cota de gênero e mantém mandatos do MDB em Tenente Portela
Justiça Há 3 horas

Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
Esportes Há 3 horas

Tênis de Mesa: São José dos Campos sediará WTT Star Contender em julho
Política Há 3 horas

CCJ aprova admissibilidade de propostas que acabam com escala 6x1

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,158,75 -0,38%
Ibovespa
192,888,95 pts -1.65%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias