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Governo do Estado assina memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em Hannover

O governo do Estado, por meio da Invest RS, assinou com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK-RS) um memorando de entendimento volt...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/04/2026 às 18h57
Governo do Estado assina memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em Hannover
Memorando deve fortalecer iniciativas de desenvolvimento econômico, intercâmbio técnico e cooperação do RS com a Alemanha -Foto: Ascom Sedec

O governo do Estado, por meio da Invest RS, assinou com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK-RS) um memorando de entendimento voltado ao fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento econômico, intercâmbio técnico e cooperação internacional. O ato ocorreu na quarta-feira (22/4), durante a Hannover Messe — principal evento mundial de inovação industrial —, em Hannover, na Alemanha.

A comitiva do governo do Estado, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Invest RS, tem como foco a apresentação das oportunidades de investimento do Estado, especialmente nas áreas de inovação e transição energética.

O acordo prevê o intercâmbio de informações estratégicas, estudos setoriais, análises econômicas e boas práticas em políticas públicas voltadas à atração de investimentos. Também contempla ações conjuntas de promoção institucional, articulação de oportunidades de negócios, desenvolvimento de programas de capacitação e posicionamento estratégico em mercados prioritários.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, destacou o papel do Estado como indutor de desenvolvimento e articulador de oportunidades em nível internacional. “O Rio Grande do Sul tem atuado de forma estratégica para consolidar um ambiente de negócios competitivo, seguro e atrativo ao investimento. A presença em um evento como a Hannover Messe reforça nossa capacidade de dialogar com o mundo, apresentar projetos estruturados e estabelecer parcerias qualificadas. O Estado cumpre um papel central como facilitador, criando condições para que o setor produtivo avance, gere emprego, renda e inovação”, afirmou.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, destacou que a participação em eventos como a Hannover Messe vai além da visibilidade institucional. “É uma oportunidade concreta de geração de negócios, atração de investimentos e construção de parcerias internacionais. O Rio Grande do Sul reúne diferenciais competitivos claros: base industrial diversificada, capital humano qualificado, posição estratégica no Mercosul e oportunidades reais em energia, inovação e infraestrutura. Com a parceria com a AHK-RS, ampliamos nossa inserção global e abrimos novas frentes de cooperação com a Alemanha”, ressaltou.

A programação foi realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS), a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a Sedec. Durante o painel “Welcome to Rio Grande do Sul”, a Invest RS também apresentou os Books de Oportunidades, com foco em inovação, transição energética e turismo — materiais que reúnem, de forma objetiva, as principais oportunidades de investimento disponíveis no Estado.

O encontro foi seguido por agenda de networking com lideranças empresariais e representantes institucionais, reunindo empresas brasileiras e internacionais interessadas em investir no Rio Grande do Sul.

Nesta edição da feira, o Brasil é o país-parceiro oficial, reforçando o posicionamento como protagonista na transformação industrial sustentável. A Hannover Messe é reconhecida como o principal ponto de encontro global da indústria, reunindo líderes empresariais, governos, centros de pesquisa e investidores para discutir temas como digitalização, automação, inteligência artificial, energia limpa e manufatura avançada.

Sobre a Invest RS

A Invest RS atua na promoção do desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de investimentos e da promoção comercial, em articulação com o poder público e a sociedade. A instituição trabalha em alinhamento com a Sedec e segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do governo do Estado.

Texto: Ascom Sedec e Invest RS
Edição: Secom

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