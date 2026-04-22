Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto regulamenta atuação das escolas de saúde pública no SUS

Projeto de lei que regulamenta a atuação das escolas de saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) será analisado pelos senadores. Apr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/04/2026 às 18h28
Projeto regulamenta atuação das escolas de saúde pública no SUS
Prédio da Escola Superior de Ciências da Saúde, no Distrito Federal - Foto: Breno Esaki/Agência Saúde-DF

Projeto de lei que regulamenta a atuação das escolas de saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) será analisado pelos senadores. Aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 2.619/2025 define objetivos e estabelece diretrizes para a atuação das escolas, com foco na formação, na qualificação e na educação permanente dos profissionais da saúde.

Existem no Brasil mais de 50 instituições desse tipo, vinculadas à União, estados e municípios ou a centros universitários, com atuação nas áreas de saúde pública e coletiva.

O texto formaliza uma rede nacional dessas instituições, como objetivo de cooperação técnica e pedagógica entre os entes federativos e troca de conhecimentos e inovação com o SUS. Além disso, define as escolas como uma estratégia fundamental "para a consolidação do sistema de saúde por meio da formação, educação permanente em saúde, produção e disseminação de conhecimento comprometido com a saúde pública" dos brasileiros.

O autor do projeto, deputado Jorge Solla (PT-BA), argumenta que essas escolas têm desempenhado papel fundamental na qualificação da força de trabalho em saúde, na produção de conhecimentos e no desenvolvimento de tecnologias educacionais voltadas para o aprimoramento do SUS. Para ele, no entanto, a falta de um marco legal e de uma estrutura de articulação nacional limita o potencial das instituições.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O aquaviário é o profissional responsável pela operação de embarcações - Foto: Momo Estudi/AdobeStock
Senado Federal Há 6 horas

Projeto facilita habilitação de aquaviário para pescadores

O Senado já pode analisar o projeto de lei que permite a pescadores a partir dos 18 anos obter a habilitação de aquaviário (o profissional responsá...

 Denúncias anônimas poderão ser feitas por telefone, internet e aplicativo digital, entre outros meios, prevê proposta - Foto: Fabio Pozzebom/ABr
Senado Federal Há 10 horas

Denúncias de maus-tratos a animais poderá ter sistema nacional

O Senado vai analisar um projeto de lei que institui o Sistema Nacional de Enfrentamento aos Maus-Tratos contra Animais (Sinema). A proposta ( PL 9...

 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Sabatina de Jorge Messias será no dia 29

Está marcada para quarta-feira (29), às 9h, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a sabatina do advogado-geral da União, Jorge...

 Oscar Schmidt, o Mão Santa: um dos mais jogadores de basquete de todos os tempos: alegria de jogar na seleção - Foto: Alexandre Vidal/ CBB
Senado Federal Há 5 dias

Davi lamenta morte de Oscar Schmidt, ‘ícone do basquete brasileiro’

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. O parlamentar sublinh...

 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 5 dias

Girão defende reação do Senado contra atos do STF

Em pronunciamento no Plenário nesta sexta-feira (17), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou que o Senado enfrenta dificuldades para exercer sua...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
19° Sensação
1.34 km/h Vento
94% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército
Justiça Eleitoral Há 1 hora

TRE-RS rejeita ação por suposta fraude à cota de gênero e mantém mandatos do MDB em Tenente Portela
Justiça Há 3 horas

Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
Esportes Há 3 horas

Tênis de Mesa: São José dos Campos sediará WTT Star Contender em julho
Política Há 3 horas

CCJ aprova admissibilidade de propostas que acabam com escala 6x1

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,158,75 -0,38%
Ibovespa
192,888,95 pts -1.65%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias